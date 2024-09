I sistemi HPC funzionano in genere a velocità oltre un milione di volte superiori rispetto ai più veloci sistemi desktop, laptop o server di base.

Per decenni, i supercomputer, ovvero computer appositamente costruiti che incorporano milioni di processori o core di processori, sono stati fondamentali per il calcolo ad alte prestazioni. I supercomputer sono ancora con noi: in questo documento, il supercomputer più veloce è il Frontier (link esterno a ibm.com), con una velocità di elaborazione di 1,102 exaflops o quintilioni di operazioni a virgola mobile al secondo (flops). Oggi, tuttavia, sempre più organizzazioni eseguono servizi HPC su cluster di server ad alta velocità, ospitati on-premise o nel cloud.

I carichi di lavoro HPC rivelano nuove importanti informazioni che migliorano la conoscenza umana e creano importanti vantaggi competitivi. Ad esempio, l'HPC sequenzia il DNA, automatizza il trading azionario ed esegue algoritmi e simulazioni di intelligenza artificiale (AI), come quelli che consentono l'automatizzazione della guida autonoma, che analizzano terabyte di streaming di dati da sensori IoT, radar e sistemi GPS in tempo reale per prendere decisioni in una frazione di secondo.