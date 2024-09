Poiché i supercomputer sono spesso usati per eseguire programmi di intelligenza artificiale , il supercalcolo è diventato sinonimo di intelligenza artificiale. Questo uso regolare è dovuto al fatto che i programmi di intelligenza artificiale richiedono il calcolo ad alte prestazioni offerto dai supercomputer. In altre parole, i supercomputer possono gestire i tipi di carichi di lavoro generalmente necessari per le applicazioni di intelligenza artificiale.

Ad esempio, IBM ha costruito i supercomputer Summit e Sierra pensando ai big data e ai carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale. Stanno aiutando a modellare supernove, aprire la strada a nuovi materiali ed esplorare il cancro, la genetica e l'ambiente, utilizzando le tecnologie disponibili per tutte le aziende.