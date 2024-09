IAM e AI

L'intelligenza artificiale (AI) svolge un ruolo sempre più trasformativo nella gestione delle identità e degli accessi, consentendo alle organizzazioni di adottare un approccio molto più granulare e adattivo all'autenticazione e alla gestione degli accessi. L'intelligenza artificiale è anche essenziale per l'analisi del comportamento di utenti ed entità (UEBA) per identificare attività sospette. Indicatori come accessi dannosi, grandi volumi di tentativi di accesso in un breve periodo di tempo, posizioni sconosciute, dispositivi non riconosciuti e presenza o meno di un utente sulla rete privata virtuale (VPN) dell'azienda possono segnalare attività dannose. L'intelligenza artificiale può contrassegnare questi indicatori per l'indagine in tempo reale o quasi in tempo reale per contrastare i tentativi di hacking.





IAM, cloud e IDaaS

IAM dal cloud: IDaaS (Identity as a Service) e servizi di identità gestiti.

Un numero crescente di fornitori offre servizi di gestione dell'identità e degli accessi forniti dal cloud. Un approccio è noto come IDaaS (Identity as a Service) e può essere una soluzione autonoma o complementare ai sistemi IAM on-premise esistenti. Con i servizi di identità gestiti, come altre soluzioni di servizi di sicurezza gestiti, un provider di sicurezza monitorerà e gestirà le soluzioni IAM aziendali in esecuzione sul cloud oppure on-premise.



IAM per il cloud.

Le aziende oggi dispongono di applicazioni e dati on-premise, in sistemi tradizionali e cloud privati, nonché in uno o più ambienti cloud pubblici. La sfida è gestire l'accesso degli utenti alle risorse ovunque si trovino, nel modo più semplice possibile. L'ideale è un sistema di gestione delle identità e degli accessi in grado di supportare SSO e MFA in ambienti multicloud ibridi.



IAM e BYOD

Nel mondo mobile di oggi, in cui i dipendenti vogliono essere liberi di lavorare da qualsiasi luogo utilizzando i propri telefoni cellulari, tablet, laptop o dispositivi indossabili, le organizzazioni stanno adottando i programmi BYOD (bring your own device) per fare in modo che ciò accada. IAM combinato con piattaforme di gestione unificata degli endpoint può aiutare le organizzazioni ad abbracciare l'idea di mobilità e ad adottare i programmi BYOD in modo sicuro.



IAM e IoT

È una storia ben nota. Un hacker ha compromesso un termometro intelligente per acquari, ha ottenuto l'accesso alla rete aziendale e ha rubato i dati dei clienti. La stessa cosa è accaduta con le telecamere CCTV collegate in rete. La lezione in questione è che praticamente qualsiasi dispositivo IoT (Internet of Things) può essere violato, e senza gestione degli accessi, la rete è completamente aperta agli hacker. Le odierne soluzioni IAM si rivolgono ai dispositivi IoT come entità che devono essere identificate e autorizzate prima dell'accesso alla rete.