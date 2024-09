Sebbene i seguenti strumenti non siano propriamente di sicurezza della rete, gli amministratori di rete li utilizzano spesso per proteggere le aree e le risorse di una rete.

Prevenzione della perdita di dati (DLP)

La prevenzione della perdita di dati si riferisce a strategie e strumenti di sicurezza delle informazioni che garantiscono che i dati sensibili non vengano rubati né divulgati accidentalmente. La DLP include politiche di sicurezza dei dati e tecnologie appositamente progettate che tracciano i flussi di dati, crittografano le informazioni sensibili e generano avvisi quando vengono rilevate attività sospette..

Sicurezza degli endpoint

Le soluzioni per la sicurezza degli endpoint proteggono tutti i dispositivi che si connettono a una rete, come laptop, desktop, server, dispositivi mobili o dispositivi IoT, dagli hacker che tentano di utilizzarli per intrufolarsi nella rete. Il software antivirus è in grado di rilevare ed eliminare trojan, spyware e altro software dannoso su un dispositivo prima che si diffonda al resto della rete.

Le soluzioni di rilevamento e risposta degli endpoint sono strumenti più avanzati che monitorano il comportamento degli endpoint e rispondono automaticamente agli eventi di sicurezza. Il software di gestione unificata degli endpoint consente alle aziende di monitorare, gestire e proteggere tutti i dispositivi degli utenti finali da un'unica console.

Sicurezza sul web

Le soluzioni di sicurezza web, come i gateway web sicuri, bloccano il traffico Internet dannoso e impediscono agli utenti di connettersi a siti web e app sospetti.

Segmentazione di rete

La segmentazione della rete è un modo per suddividere le reti di grandi dimensioni in sottoreti più piccole, fisicamente o attraverso software. La segmentazione della rete può limitare la diffusione di ransomware e altri malware eliminando una sottorete compromessa dal resto della rete. La segmentazione può inoltre aiutare a tenere lontani gli utenti legittimi dagli asset a cui non dovrebbero accedere.

Sicurezza del cloud

Le soluzioni per la sicurezza del cloud proteggono i data center, le app e altri asset cloud dagli attacchi informatici. La maggior parte delle soluzioni per la sicurezza del cloud sono semplicemente misure standard di sicurezza della rete (come firewall, NAC e VPN) applicate agli ambienti cloud. Numerosi provider cloud service sviluppano controlli di sicurezza nei propri servizi o li offrono come componenti aggiuntivi.

Analisi del comportamento di utenti ed entità (UEBA)

L'analisi del comportamento di utenti ed entità utilizza l'analisi comportamentale e l'apprendimento automatico per segnalare attività anomale di utenti e dispositivi. L'UEBA può aiutare a individuare le minacce interne e gli hacker che hanno violato gli account utente.