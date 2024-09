L'individuazione delle minacce è importante in quanto le minacce più sofisticate potrebbero superare le soluzioni di sicurezza informatica automatizzata. Sebbene la sicurezza informatica automatizzata e gli analisti dei centri operativi di sicurezza (SOC) di livello 1 e 2 dovrebbero essere in grado di gestire circa l'80% delle minacce, devi comunque preoccuparti del restante 20%. È probabile che questo restante 20% includa minacce sofisticate capaci di causare danni significativi. Con tempo e risorse sufficienti, potrebbero irrompere in qualsiasi rete e non essere individuate in media fino a 280 giorni. Un'efficace individuazione delle minacce aiuta a ridurre il tempo dall'intrusione alla scoperta, riducendo la quantità di danni causati dagli aggressori.

Gli aggressori si possono spesso nascondere per settimane o addirittura mesi prima di essere scoperti. Aspettano pazientemente al fine di raccogliere abbastanza dati, informazioni o credenziali riservate per poter ottenere ulteriore accesso, ponendo le basi per una significativa violazione dei dati. Quanti danni possono causare potenziali minacce? Secondo il "Cost of a Data Breach Report," una violazione dei dati costa in media a un'azienda quasi 4 milioni di dollari. Gli effetti malevoli di una violazione possono persistere per anni. Maggiore è il tempo che intercorre tra l'errore di sistema e la risposta implementata, maggiore è il costo per l'organizzazione.