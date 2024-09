Cos'è il SIEM?

Le soluzioni SIEM sono una scelta popolare tra le aziende soggette a diverse forme di conformità normativa. Grazie alla raccolta e all'analisi automatizzata dei dati, SIEM è uno strumento prezioso per raccogliere e verificare i dati di conformità in i tutta l'infrastruttura di business.



Le soluzioni SIEM possono generare report di conformità in tempo reale per PCI-DSS, GDPR, HIPPA, SOX e altri standard di conformità, riducendo l'onere della gestione della sicurezza e rilevando tempestivamente potenziali violazioni in modo da poterle affrontare. Molte delle soluzioni SIEM sono dotate di componenti aggiuntivi pre-integrati e pronti all'uso in grado di generare report automatici progettati per soddisfare i requisiti di conformità.