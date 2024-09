Cosa sono le minacce interne?

Gli insider malevoli sono solitamente dipendenti attuali insoddisfatti, o ex dipendenti malevoli le cui credenziali di accesso non sono state ritirate, che intenzionalmente abusano del loro accesso per vendetta, guadagno finanziario o entrambi. Alcuni insider malevoli "lavorano" per un outsider malevolo, come un hacker, un concorrente o un attore a livello nazionale, per interrompere le operazioni aziendali (impiantando malware o manomettendo file o applicazioni) o per perdere informazioni sui clienti, proprietà intellettuale, segreti commerciali o altri dati sensibili.

Alcuni attacchi recenti da parte di insider malevoli: