Che cos'è un attacco di phishing? 

Nel phishing via e-mail in massa, i truffatori inviano indiscriminatamente e-mail di spam a quante più persone possibile, sperando che una frazione degli obiettivi cada vittima dell'attacco.

I truffatori spesso creano e-mail che sembrano provenire da grandi aziende legittime, come banche, rivenditori online o creatori di app popolari. Impersonando marchi noti, i truffatori aumentano le possibilità che i loro obiettivi siano clienti di tali marchi. Se un target interagisce regolarmente con un marchio, è più probabile che apra un'e-mail di phishing che pretende di provenire da tale marchio.

I criminali informatici fanno di tutto per far sembrare autentiche le e-mail di phishing. Potrebbero utilizzare il logo e il marchio del mittente impersonato. Potrebbero falsificare gli indirizzi e-mail per far sembrare che il messaggio provenga dal nome di dominio del mittente impersonato. Potrebbero persino copiare un'e-mail autentica dal mittente impersonato e modificarla a scopo di truffa.

I truffatori scrivono l'oggetto delle e-mail in modo da suscitare emozioni forti o creare un senso di urgenza. I truffatori più esperti utilizzano argomenti che potrebbero riguardare effettivamente il mittente impersonato, come "Problema con il tuo ordine" o "Invio fattura in allegato".

Il corpo dell'e-mail indica al destinatario di eseguire un'azione apparentemente ragionevole che si traduce nella divulgazione di informazioni sensibili o nel download di malware. Ad esempio, un link di phishing potrebbe essere: "Fai clic qui per aggiornare il tuo profilo". Quando la vittima fa clic su quel link dannoso, viene indirizzata a un sito web fasullo che ruba le credenziali di accesso.

Alcuni truffatori programmano le campagne di phishing in modo che siano in linea con le festività e altri eventi in cui le persone sono più suscettibili alle pressioni. Ad esempio, gli attacchi di phishing sui clienti Amazon spesso si verificano durante il Prime Day, l'evento annuale di vendita del rivenditore online.2 I truffatori inviano e-mail su offerte false e problemi di pagamento per approfittare del fatto che le persone hanno abbassato al guardia.