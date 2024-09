Doosan Digital Innovation (DDI) sfrutta la potenza della corrispondenza dei modelli basata sull'AI di QRadar SOAR per rilevare, decifrare e agire sugli incidenti più rapidamente, consentendo all'organizzazione di rispondere più rapidamente agli incidenti di sicurezza.

Gestire il ciclo di vita degli incidenti di sicurezza in via di sviluppo

Silverfern IT utilizza QRadar SOAR per gestire l'intero ciclo di vita degli incidenti di sicurezza quando viene rilevata una minaccia e per automatizzare i processi man mano che l'azienda allinea i propri sforzi di risposta a casi d'uso predefiniti.