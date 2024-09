Mentre il settore bancario pakistano ha continuato ad evolversi e svilupparsi, le autorità di regolamentazione governative hanno fatto la loro parte per sostenere lo slancio del settore emanando nuove linee guida in risposta ai crescenti rischi e minacce. La più recente, nota come Cyber Security Policy 2021, chiede alle banche di modernizzare i sistemi e le procedure che hanno in atto per rilevare, rispondere e infine sventare gli attacchi informatici in tutte le loro forme: dal malware al phishing, dallo spoofing allo "skimming" dei dati dalle carte bancomat.

Per il governo pakistano, l'intento di queste nuove regole di cybersecurity era quello di portare le banche del Paese, che fino a quel momento si erano concentrate principalmente sulla crescita e sulla redditività, ad aggiornarsi su un settore ampiamente trascurato. Tra le altre misure, la nuova policy prevedeva che le banche mantenessero le capacità di sicurezza di base, compresi i centri operativi di sicurezza (SOC) e gli strumenti di risposta automatizzata che funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

All'inizio del 2019, quando la politica era ancora redatta, l'Askari Bank, come la stragrande maggioranza delle banche di Pakistan, aveva a disposizione solo le funzionalità di sicurezza più rudimentali, una governance della sicurezza limitata e nessun personale dedicato alla sicurezza. Colmare questa lacuna è stato il compito principale di Jawad Khalid Mirza, entrato in banca a marzo come Chief Information Security Officer (CISO). Fin dall'inizio, spiega, il forte sostegno del consiglio di amministrazione ha creato un clima favorevole alla trasformazione da lui immaginata. "Il nostro consiglio di amministrazione era a conoscenza di come le banche di tutto il mondo stavano investendo nella sicurezza", afferma. "Hanno riconosciuto che senza le giuste capacità di sicurezza informatica, così come i giusti professionisti, non possiamo andare avanti."