IBM® Security QRadar Data Store

Raccogli, analizza e archivia in modo economico grandi volumi di dati relativi alla sicurezza e alle operazioni IT. Utilizza l'AI per generare insight più approfonditi durante le indagini e creare rapidamente applicazioni personalizzate per affrontare qualsiasi problema di sicurezza e operazione IT che riguardi la tua azienda.