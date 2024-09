Durante questa fase, i team di sicurezza possono facilitare le rimanenti azioni di ripristino e comunicare la risoluzione degli incidenti a tutto il team.Gli analisti possono automatizzare le azioni per creare monitorare le richieste per l'IT, per reinventare le macchine o per effettuare il ripristino dai backup.



Grazie a integrazioni bidirezionali con strumenti come ServiceNow, gli analisti possono creare un ticket da QRadar SOAR e monitorare l'avanzamento.ServiceNow può aggiornare il caso una volta completato il ticket ServiceNow.È anche possibile automatizzare le azioni che richiedono la soluzione EDR, come QRadar EDR, Carbon Black o SentinelOne, per riportare il sistema online.



Lezioni apprese

Il reporting riassume la documentazione per ogni risposta e azione intrapresa.Un report sull'incidente riassumerà il caso per la revisione, per garantire che tutta la documentazione adeguata faccia parte del caso.In caso di violazione dei dati, una revisione delle normative applicabili è utile per mantenere le organizzazioni conformi con le tempistiche di reporting associate.

Gli analisti esaminano le fasi e documentano eventuali problemi che devono essere aggiornati per migliorare la risposta agli incidenti in futuro. Questo è il momento in cui un analista documenta e consiglia miglioramenti come la modifica della frequenza dei backup o la revisione delle attività manuali aggiunte al caso che dovrebbero essere aggiunte al playbook per incidenti futuri.

Il reporting aiuta a comprendere gli aspetti migliorabili del processo di risposta agli incidenti.I team della sicurezza possono utilizzare la piattaforma QRadar SOAR per "Generare report sugli incidenti".Da qui, gli analisti possono creare un report su uno o più incidentie utilizzare un modello standard per formattare il report o personalizzarlo in base alle esigenze specifiche.