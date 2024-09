I dati sono la risorsa più preziosa di un'azienda, e proteggerli in tutte le loro forme e le loro fasi crea la fiducia di cui hai bisogno per accelerare il successo dell'AI e le distribuzioni di hybrid cloud.

Accelera l'adozione dell'AI e dell'hybrid cloud garantendo che solo gli utenti, le macchine e le applicazioni autorizzati possano accedere ai dati e ai sistemi critici in tutti gli ambienti IT

Preparati all'era del quantum computing

Disporre di soluzioni di sicurezza moderne con AI e automazione integrate ti dà una marcia in più, ma non basta: ora è il momento di preparare il terreno per il quantum computing. La strategia "raccogli ora, decritta dopo" significa che hai bisogno fin da subito di una crittografia quantistica in grado di proteggere i dati sensibili per potervi accedere in un secondo momento.