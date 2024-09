Yunda e IBM hanno sviluppato un piano per integrare i silos di sicurezza dell'azienda di trasporti in un centro di controllo della sicurezza unificato. Yunda ha implementato le soluzioni IBM® Cloud Pak for Security e IBM® QRadar®, in esecuzione su contenitori e su una piattaforma cloud ibrida, compresa la piattaforma contenitore Red Hat® OpenShift®. IBM Cloud Pak for Security è una piattaforma aperta che aiuta Yunda a integrare rapidamente i propri strumenti di sicurezza e a ottenere informazioni più approfondite sulle minacce che possono colpire i diversi ambienti. La piattaforma fornisce report di conformità e certificazioni sull'intero processo e implementa la regolamentazione sulla privacy in base ai diversi requisiti normativi. Yunda può quindi trovare rapidamente le minacce, orchestrare le operazioni e automatizzare le risposte, il tutto senza spostare dati.

Grazie a QRadar, una piattaforma di gestione della sicurezza di rete che promuove la consapevolezza situazionale e supporta la conformità, Yunda crea un sistema di avvisi automatici. A determinati dati hanno accesso le persone giuste, che analizzano e rilevano gli accessi anomali alla rete, proteggono la sicurezza dei dati critici e contrastano i comportamenti illeciti in tempo reale.