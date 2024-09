Per lanciare correttamente questo nuovo servizio, tuttavia, Silverfern aveva bisogno di apportare alcune modifiche al modo in cui monitorava gli ambienti dei clienti.

"I tipi di servizi che eseguivamo tradizionalmente per i nostri clienti erano un monitoraggio della sicurezza standard, come il rilevamento degli endpoint o la gestione dei firewall", chiarisce Eng. "Avevamo tutti questi fantastici strumenti, ma ognuno di essi aveva la propria interfaccia e il proprio portale. Ci serviva un pannello di controllo centralizzato da cui i nostri ingegneri potessero osservare a colpo d'occhio tutto l'ambiente del cliente."

Silverfern, un Business Partner IBM di lunga data, ha scelto di implementare la tecnologia IBM Security QRadar per eseguire il suo nuovo servizio SOC. "Ogni fornitore di sicurezza presente sul mercato afferma che il suo prodotto è il migliore", osserva Eng. "Di per sé è giusto, ma abbiamo guardato il Magic Quadrant di Gartner e c'era IBM. Non solo QRadar era il prodotto numero uno, ma era stato costantemente un leader negli ultimi anni. Questo, oltre al nostro profondo rapporto con IBM negli ultimi 20 anni hanno reso la decisione un gioco da ragazzi."

La nuova offerta SOC, denominata QRadar Managed Detection and Response Service, offre un servizio unificato e end-to-end per tutte le esigenze di cyberthreat di un'azienda. "In genere riusciamo a far iniziare un cliente entro tre o quattro settimane: non dobbiamo fare altro che inserire le sue fonti di log", afferma Eng.

E continua: "Dopodiché, monitoriamo il loro ambiente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alla ricerca di qualsiasi indicatore di un potenziale attacco. Da un unico pannello di controllo, possiamo vedere le fonti di log di tutta l'azienda, dai firewall agli endpoint, dalle applicazioni ai database. Se c'è qualcosa nella rete, noi lo vediamo".

Il nuovo servizio SOC si affida alla tecnologia IBM Security QRadar SIEM per supervisionare la gestione degli eventi, utilizzando l'analytics in tempo reale per individuare i dati contestuali delle minacce e passare a una posizione di monitoraggio più proattiva. La funzionalità IBM Security QRadar Advisor with Watson della soluzione SIEM, a sua volta, sfrutta le capacità dell'AI per mappare le effrazioni confrontandole con un database di incidenti di sicurezza e contestualizzare meglio i singoli incidenti in modo rapido e accurato.

Se viene rilevata una minaccia, Silverfern utilizza IBM Security QRadar SOAR per gestire l'intero ciclo di vita degli incidenti di sicurezza, dal rilevamento fino alla correzione. Questo avviene in gran parte in modo automatico, in quanto l’azienda allinea i propri sforzi di risposta ad allarmi predefiniti, come la ricerca delle minacce o l'assegnazione di priorità per gli avvertimenti di sicurezza.

Entrambe queste offerte QRadar sono fornite con una licenza IBM Cloud Pak for Security. E, nel prossimo futuro, Silverfern intende esplorare ulteriormente le funzionalità offerte da IBM Cloud Pak.