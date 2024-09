All'inizio del 2021, insieme al suo ruolo di Executive Vice President e Head of Corporate Digital Strategy del Doosan Group, Oh è stato anche nominato COO di DDI. Con questa nomina, ha preso in considerazione il mutevole panorama della sicurezza e il modo in cui affrontarlo, ritenendo che alla base di qualsiasi sforzo di trasformazione digitale debba esserci un programma di cybersecurity efficace. E, fortunatamente, nei suoi nuovi ruoli ha avuto la responsabilità di guidare il percorso di trasformazione digitale non solo di DDI ma dell’intero Gruppo Doosan.

"Una delle prime cose che ho menzionato al nostro team di dirigenti è stata l’importanza di proteggere i nostri investimenti nella trasformazione digitale", ricorda Oh, "e, come ci si può immaginare, ci è voluto un po’ per convincerli ad accettare di rafforzare la nostra strategia. Spesso la sicurezza viene data per scontata: finora non è successo nulla, quindi non accadrà mai nulla. Io invece mi sono concentrato nel dimostrare che la sicurezza era un fattore fondamentale per il nostro successo futuro. E questa non era una cosa che avremmo sviluppato in parallelo alla nostra trasformazione: ne sarebbe stata il fondamento."

In particolare, Oh voleva far passare il Gruppo Doosan verso un approccio di sicurezza più proattivo e consapevole a livello globale. In precedenza, gli sforzi di sicurezza dell'azienda venivano gestiti a livello di unità aziendale o regionale, il che rendeva inefficiente la collaborazione tra i team di sicurezza.

"Con Doosan Group, operiamo in oltre 40 paesi di tutto il mondo", aggiunge Oh. "Con dimensioni del genere, non c'è tempo di allineare tutti. Devono già esserlo attraverso politiche, processi e abilitatori tecnologici proattivi".

E continua: "Volevo assicurarmi che tutti i nostri team di sicurezza globali avessero la stessa visione consolidata di ogni possibile endpoint che gestiamo sotto la nostra egida. Ciò significava ampliare il nostro perimetro e creare una visibilità globale, fruibile e in tempo reale".