Le reti sono alla base del mondo connesso di oggi e rappresentano l’obiettivo principale degli attacchi informatici finalizzati a causare interruzioni di servizio. Le reti rappresentano anche una fonte di dati fondamentali per il rilevamento e l'analisi delle minacce.IBM Security QRadar Network Detection and Response (NDR) aiuta i team di sicurezza ad analizzare le attività di rete in tempo reale. Combina una vasta e approfondita visibilità con strumenti di analytics e dati per elaborare risposte e insight fruibili.