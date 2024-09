IBM QRadar EDR On-Premise

La gestione degli endpoint può essere una sfida. In particolare, le organizzazioni con obiettivi e requisiti di sicurezza, leggi normative o criticità relative alla sovranità dei dati potrebbero non essere in grado di utilizzare soluzioni di sicurezza fornite in modalità SaaS. QRadar EDR, ora disponibile on-premise, offre la libertà di scegliere un'opzione di distribuzione/implementazione che vada bene per il proprio ambiente e contribuisca a soddisfare gli obiettivi di conformità. Questo è particolarmente utile per i clienti che si trovano in ambienti protetti dall'aria. Scopri di più