Che cos'è il pretexting?

Truffe di compromissione dell'e-mail aziendale

La compromissione dell'e-mail aziendale (BEC) è un tipo particolarmente diabolico di social engineering mirato che fa molto affidamento sui pretesti. Nella BEC, il personaggio è un dirigente aziendale reale o un socio in affari di alto livello con autorità o influenza sulla vittima. Questo personaggio fittizio ha bisogno per un compito urgente, ad esempio: sono bloccato in aeroporto e ho dimenticato le mie credenziali, puoi inviarmi la password del sistema di pagamento (o puoi trasferire XXX.XXX,XX $ al conto bancario #YYYYYY per pagare la fattura allegata)?



Anno dopo anno, la BEC si colloca tra i crimini informatici più costosi. Secondo il rapporto IBM Cost of a Data Breach 2022, le violazioni dei dati derivanti dalla BEC sono costate alle vittime in media 4,89 milioni di dollari. E, secondo i dati dell'Internet Crime Complaint Center dell'FBI, (link esterno a ibm.com) Nel 2021 la BEC ha provocato perdite totali per le vittime pari a quasi 2,4 miliardi di dollari.

Truffe di aggiornamento dell'account

Qui il truffatore finge di essere il rappresentante di un'azienda che avvisa la vittima di un problema con il suo account, come dati di fatturazione scaduti o acquisti sospetti. Il truffatore include un link che reindirizza la vittima a un sito web falso, dove gli vengono rubate le credenziali di autenticazione, i dati della carta di credito, il numero di conto corrente o il numero di previdenza sociale.



Truffe agli anziani

Come molte altre truffe di ingegneria sociale, anche questa si rivolge agli anziani. Il criminale informatico si spaccia per il nipote della vittima e finge di trovarsi in qualche guaio, ad esempio, che abbia avuto un incidente d'auto o sia stato arrestato, e di avere bisogno che i nonni gli inviino del denaro per poter pagare le spese ospedaliere o la cauzione.

Truffe d'amore

Nelle truffe con scam di appuntamenti, il truffatore finge di cercare una relazione romantica con la vittima. Dopo aver conquistato il cuore della vittima, il truffatore in genere richiede denaro per rimuovere qualche ultimo ostacolo al loro stare insieme, ad esempio un debito paralizzante, un obbligo legale o persino il costo di un biglietto aereo per andare a trovare la vittima.

Truffe di criptovalute

Fingendosi un investitore di successo con un'opportunità infallibile riguardo alle criptovalute, il truffatore indirizza la vittima verso un falso exchange di criptovalute, dove gli vengono rubati soldi o le informazioni finanziarie. Secondo la Federal Trade Commission (FTC) (link esterno a ibm.com), i consumatori statunitensi hanno perso più di 1 miliardo di dollari a causa di truffe crypto tra gennaio 2021 e marzo 2022.

Truffe fiscali o governative

Fingendosi funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ufficiali delle forze dell'ordine o altri rappresentanti del governo, il truffatore sostiene che la vittima si trova in qualche tipo di problema, ad esempio, non ha pagato le tasse o ha un mandato di arresto, e gli chiede di effettuare un pagamento per evitare un pegno ipotecario, il pignoramento dello stipendio o il carcere. Il pagamento, ovviamente, finisce sul conto del truffatore.