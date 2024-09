Che cos'è il whale phishing?

I criminali informatici scelgono una whale con accesso al loro obiettivo e un mittente con accesso alla loro whale. Ad esempio, un criminale informatico che desidera intercettare i pagamenti verso un partner della supply chain di un'azienda, potrebbe inviare una fattura richiedendone il pagamento al CEO del partner della supply chain. Un utente malintenzionato che desidera rubare i dati dei dipendenti potrebbe spacciarsi per il CFO e richiedere informazioni sui salari al vicepresidente delle risorse umane.

Per rendere i messaggi dei mittenti credibili e convincenti, i truffatori di whaling effettuano ricerche approfondite sui loro obiettivi e sui mittenti, nonché sulle organizzazioni in cui lavorano.

Grazie alla grande quantità di condivisioni e chat che le persone conducono sui social media e online, i truffatori possono trovare gran parte delle informazioni di cui hanno bisogno semplicemente effettuando una ricerca sui social media o sul web. Ad esempio, studiando semplicemente il profilo LinkedIn di un potenziale obiettivo, un aggressore può conoscere il titolo di lavoro, le responsabilità, l'indirizzo e-mail aziendale, il nome del dipartimento, i nomi e i titoli dei colleghi e dei partner commerciali, gli eventi a cui ha partecipato di recente e i piani di viaggio per lavoro.

A seconda dell'obiettivo, i media tradizionali, commerciali e locali possono fornire ulteriori informazioni che i truffatori possono utilizzare, come offerte in corso o già concluse, progetti per gare e costi di costruzione previsti. Gli hacker spesso riescono a creare un'e-mail di spear phishing convincente semplicemente effettuando una ricerca generica su Google.

Ma quando si preparano a un attacco di whale phishing, i truffatori spesso compiono il decisivo passo in più di hackerare l'obiettivo e il mittente per raccogliere ulteriore materiale. Una cosa che può essere semplice come infettare i computer del bersaglio e del mittente con uno spyware che consenta al truffatore di visualizzare i contenuti dei file per affinare le ricerche. I truffatori più ambiziosi si introducono nella rete del mittente e ottengono l'accesso ai suoi account di posta elettronica o di messaggistica, dove possono osservare e inserirsi nelle conversazioni reali.