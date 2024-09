L'MFA ostacola gli hacker su due livelli. In estrema sintesi, è più difficile violare due o più fattori rispetto a uno solo. Ma, in definitiva, la solidità di qualsiasi schema MFA dipende dai tipi di fattori di autenticazione che richiede agli utenti di fornire.

Fattori di conoscenza: qualcosa d cui l'utente è a conoscenza

I fattori di conoscenza sono frammenti di informazioni di cui, in linea teorica, solo l'utente è a conoscenza, ad esempio le password, i codici PIN e le risposte a domande di sicurezza. I fattori di conoscenza sono simultaneamente il tipo di fattore di autenticazione più diffuso e il più vulnerabile. Gli hacker possono ottenere le password e altri fattori di conoscenza tramite attacchi di phishing, installando programmi di registrazione delle sequenze di tasti premuti o spyware sui dispositivi degli utenti oppure eseguendo script o bot che generano e tentano password potenziali fino a quando non viene individuata quella funzionante.

Altri fattori di conoscenza non rappresentano una sfida particolarmente più ardua. Le risposte ad alcune domande di sicurezza possono essere scoperte da un hacker che conosce l'utente o che effettua ricerche tramite i social media. Altre possono essere relativamente facili da indovinare. Non c'è da sorprendersi nell'apprendere che le credenziali compromesse hanno rappresentato il vettore di attacco iniziale più sfruttato nel 2022, secondo lo studio Costo di una violazione dei dati di IBM.

Un malinteso comune è che richiedere due fattori di conoscenza, ad esempio una password e una risposta a una domanda di sicurezza, costituisca una forma di MFA. La richiesta di un secondo fattore di conoscenza rappresenta un incremento della sicurezza, ma una reale MFA richiede l'utilizzo di due o più tipi di fattori.

Fattori di possesso: qualcosa che l' utente ha a disposizione

I fattori di possesso sono oggetti fisici che gli utenti hanno con sé, ad esempio una chiave elettronica o una scheda di identificazione che consentono di sbloccare una serratura fisica, un dispositivo mobile con un'app di autenticazione installata o una smart card che contiene informazioni di autenticazione.

Molte implementazioni dell'MFA utilizzano un metodo denominato "phone-as-a-token," in cui il telefono cellulare dell'utente riceve o genera le informazioni di cui necessita per diventare un fattore di possesso. Come indicato in precedenza, l'MFA di norma invia una password monouso (OTP, One-Time Password) al telefono di una persona tramite messaggi di testo, email o telefonate. Ma le OTP possono anche essere generate da speciali app per dispositivi mobili denominate app di autenticazione. E alcuni sistemi di autenticazione inviano notifiche push che gli utenti possono semplicemente selezionare con un tocco per confermare la loro identità.

Altri sistemi di soluzioni di MFA utilizzano token fisici o chiavi di sicurezza hardware dedicate. Alcuni token fisici si collegano alla porta USB di un computer e trasmettono le informazioni di autenticazione alla pagina di accesso. Altri generano OTP che devono essere immesse dall'utente.

I fattori di possesso offrono diversi vantaggi rispetto ai fattori di conoscenza. Per poter impersonare un utente, i malintenzionati devono essere in possesso del fattore al momento dell'accesso. Poiché operano su una rete differente (SMS) rispetto all'applicazione (IP), un hacker dovrebbe poter intercettare due canali di comunicazione differenti per poter sottrarre le credenziali. Anche se un hacker potesse ottenere una OTP, dovrebbe poter ottenerla e utilizzarla prima della scadenza, e non potrebbe più usarla nuovamente.

Ma esistono dei rischi. Poiché si tratta di oggetti (e, solitamente, di oggetti piccoli), i token fisici possono essere rubati, perduti o dimenticati. Sebbene le OTP siano più complesse da sottrarre rispetto alle password tradizionali, sono comunque suscettibili ad attacchi di phishing o di tipo man-in-the-middle sofisticati, oppure alla clonazione delle schede SIM, in cui i malintenzionati creano un duplicato funzionante della SIM dello smartphone della vittima.

Fattori intrinseci: qualcosa che rende unico l'utente come individuo

Fattori intrinseci, detti anche biometrici, sono caratteristiche o tratti fisici che rendono unico l'utente. Le impronte digitali, la voce, le caratteristiche facciali o dell'iride o della retina di una persona sono esempi di fattori intrinseci. Oggi molti dispositivi mobili possono essere sbloccati mediante le impronte digitali o il riconoscimento facciale, alcuni computer possono utilizzare le impronte digitali per immettere le password nei siti web o nelle applicazioni.

I fattori intrinseci sono i più complessi da violare. Non possono essere dimenticati, persi o mal posizionati e sono estremamente difficili da replicare.

Ma questo non significa che siano impenetrabili. Se i fattori intrinseci sono memorizzati in un database, possono essere rubati. Ad esempio, nel 2019, è stato violato un database biometrico contenente 1 milione di impronte digitali degli utenti. In teoria, gli hacker sono stati in grado di rubare queste impronte digitali o di collegare le proprie al profilo di un altro utente nel database.

Quando i dati biometrici vengono compromessi, non possono essere modificati in modo rapido o semplice; ciò può rendere difficile per le vittime arrestare gli attacchi in corso.

Fattori comportamentali: qualcosa che l'utente fa

I fattori comportamentali sono risorse digitali che verificano l'identità di un utente in base a modelli comportamentali. Un intervallo di indirizzi IP o i dati di posizione da cui un utente normalmente accede a un'applicazione sono esempi di fattori comportamentali.

Le soluzioni di autenticazione comportamentale utilizzano l'intelligenza artificiale per determinare una baseline per i normali modelli comportamentali degli utenti, quindi segnalano le attività anomale, ad esempio l'accesso da un nuovo dispositivo, numero di telefono, browser Web o da una nuova posizione. Sono anche comunemente utilizzati negli schemi di autenticazione adattiva (indicata anche come autenticazione basata sul rischio), nei quali i requisiti di autenticazione vengono modificati quando cambiano i rischi, ad esempio quando un utente tenta di accedere da un dispositivo non attendibile, di accedere a un'applicazione per la prima volta o di accedere a dati particolarmente sensibili.

Sebbene i fattori comportamentali rappresentino un modo sofisticato per autenticare gli utenti, la loro implementazione richiede notevoli risorse e competenze. Inoltre, se un hacker ottiene l'accesso a un dispositivo attendibile, può utilizzarlo come fattore di autenticazione.