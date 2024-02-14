Cos'è la digital forensics?

La digital forensics, o scienza forense digitale, è emersa per la prima volta all'inizio degli anni '80 con l'avvento dei personal computer e ha acquisito importanza negli anni '90.

Tuttavia, è stato solo all'inizio del 21° secolo che paesi come gli Stati Uniti hanno formalizzato le loro politiche di digital forensics. Lo spostamento verso la standardizzazione è derivato dall'aumento dei crimini informatici negli anni 2000 e dalla decentralizzazione a livello nazionale delle forze dell'ordine.

Con l’aumento dei crimini che coinvolgono i dispositivi digitali – e un numero sempre maggiore di individui coinvolti nel perseguire tali crimini – i funzionari avevano bisogno di procedure per garantire che le indagini penali trattassero le prove digitali in un modo che fosse ammissibile in un tribunale.

Oggi la digital forensics sta diventando sempre più rilevante. Per capire perché, bisogna considerare l'enorme quantità di dati digitali disponibili praticamente su tutti e tutto.

Poiché la società continua a fare sempre più affidamento sui sistemi informatici e sulle tecnologie di cloud computing, le persone continuano a trascorrere gran parte della propria vita online su un numero sempre crescente di dispositivi, inclusi telefoni cellulari, tablet, dispositivi IoT, dispositivi connessi e altro ancora.

Il risultato è una maggiore quantità di dati, provenienti da più fonti e in più formati che mai, che gli investigatori possono utilizzare come prove digitali per analizzare e comprendere una gamma crescente di attività criminali, inclusi attacchi informatici, violazioni dei dati e indagini penali e civili.

Inoltre, come tutte le prove, fisiche o digitali, gli investigatori e le forze dell'ordine devono raccoglierle, gestirle, analizzarle e archiviarle correttamente. In caso contrario, i dati potrebbero essere persi, manomessi o resi inammissibili in fase di giudizio.

Gli esperti forensi sono responsabili dell'esecuzione delle indagini di digital forensics e, con l'aumentare della domanda per il settore, aumentano anche le opportunità di lavoro. Il Bureau of Labor Statistics stima che le offerte di lavoro di computer forensics aumenteranno del 31% fino al 2029 (link esterno a ibm.com).