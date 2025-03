Che cos'è la sicurezza dell'AI?

Via via che i sistemi di AI diventano sempre più sofisticati, si integrano più profondamente nella vita delle persone e in aree critiche del mondo reale, come infrastrutture, finanza e sicurezza nazionale. Queste tecnologie possono avere impatti positivi e negativi sulle organizzazioni che le utilizzano e sulla società nel suo complesso.

I timori per gli impatti negativi dell'AI sono in aumento. Un sondaggio del 2023 ha rilevato che il 52% degli americani era più preoccupato che entusiasta circa l'uso sempre maggiore dell'AI.1 Un altro sondaggio ha rilevato che l'83% teme che l'AI possa portare accidentalmente a un evento catastrofico.2

Altre ricerche dimostrano che i timori non sono infondati: un rapporto del 2024 ha rilevato che il 44% degli intervistati ha dichiarato che la propria organizzazione abbia subito conseguenze negative (come problemi di inesattezza o cybersecurity) dall'uso dell'AI.3 Gli sforzi in materia di sicurezza sono spesso considerati un aspetto secondario: secondo 2023 Impact Report del Center for AI Safety, solo il 3% della ricerca tecnica è finalizzato a rendere l'AI più sicura.4

Per la società nel suo complesso, le misure di sicurezza dell'AI sono necessarie per proteggere la sicurezza pubblica, la vita privata e i diritti fondamentali. I sistemi di AI tendenziosi, poco chiari o non in linea con i valori umani possono perpetuare o amplificare le disuguaglianze sociali.

Gli esperti temono inoltre che alcuni sistemi di AI avanzati possano diventare intelligenti quanto gli umani o addirittura di più. L'intelligenza artificiale generale (AGI) si riferisce a potenziali sistemi di AI che comprendono, apprendono ed eseguono attività di pensiero allo stesso modo degli esseri umani. La superintelligenza artificiale (ASI) si riferisce a ipotetici sistemi di AI con una portata intellettuale e funzioni cognitive più avanzate rispetto a qualsiasi essere umano. Lo sviluppo di AGI e ASI introduce timori legati al fatto che tali sistemi sarebbero pericolosi se non allineati con i valori umani o soggetti alla supervisione umana. Secondo i critici, se dotati di troppa autonomia, questi sistemi rappresenterebbero una minaccia esistenziale per l'umanità.

Dal punto di vista aziendale, un'AI sicura aiuta a generare fiducia nei consumatori, a proteggersi dalle responsabilità legali e ad evitare decisioni sbagliate. Le organizzazioni che adottano misure per garantire che l'uso dell'AI sia in linea con i propri valori possono evitare conseguenze negative per sé e per i propri clienti.