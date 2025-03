Che cos'è il bias AI?

Il primo passo per evitare la trappola delle distorsioni è fare un passo indietro all'inizio e riflettere su un progetto di AI prima di attuarlo. Come accade per quasi tutte le sfide aziendali, i problemi sono molto più facili da risolvere fin da subito, piuttosto che aspettare che si verifichi un disastro e poi cercare di sistemare i danni. Ma molte organizzazioni hanno fretta di portare a termine i propri progetti: risparmiano sulle piccole cose e poi pagano il prezzo sulle cose più grandi.

L'identificazione e la risoluzione delle distorsioni nell'AI richiedono una governance dell'AI, ovvero la capacità di dirigere, gestire e monitorare le attività di AI di un'organizzazione. In pratica, la governance dell'AI crea una serie di politiche, pratiche e framework per guidare lo sviluppo e l'uso responsabile delle tecnologie AI. Se applicata nel modo corretto, la governance dell'AI aiuta a garantire un equilibrio di vantaggi per le aziende, i clienti, i dipendenti e la società nel suo complesso.

La governance dell'AI include spesso metodi che mirano a valutare la correttezza, l'equità e l'inclusione. Approcci come la correttezza controfattuale identificano le distorsioni nel processo decisionale di un modello e garantiscono risultati equi, anche quando sono inclusi attributi sensibili, come il genere, la razza o l'orientamento sessuale.



A causa della complessità dell'AI, un algoritmo può essere un sistema black box, con una scarsa conoscenza dei dati utilizzati per crearlo. Le pratiche e le tecnologie di trasparenza aiutano a garantire che vengano utilizzati dati imparziali per costruire il sistema e che i risultati siano equi. Le aziende che lavorano per proteggere le informazioni dei clienti creano fiducia nel brand e sono più propense a creare sistemi AI affidabili.

Per fornire un ulteriore livello di garanzia della qualità, è possibile istituire un sistema "human-in-the-loop" per offrire opzioni o fare raccomandazioni che possano poi essere approvate da decisioni umane.