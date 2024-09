Man mano che le aziende fanno sempre più ricorso all'intelligenza artificiale (AI), le persone si chiedono fino a che punto i pregiudizi umani si siano insinuati nei sistemi AI. Esempi di distorsioni dell'AI nel mondo reale ci mostrano che quando dati e algoritmi discriminatori vengono integrati nei modelli AI, i modelli sviluppano distorsioni su larga scala e amplificano gli effetti negativi risultanti.

Le aziende sono motivate ad affrontare la sfida delle distorsioni nell'AI non solo per raggiungere l'equità, ma anche per garantire risultati migliori. Tuttavia, proprio come i pregiudizi sistemici razziali e di genere si sono dimostrati difficili da eliminare nel mondo reale, eliminare le distorsioni nell'AI non è un compito facile.

Nell'articolo, What AI can and can’t do (yet) for your business, gli autori Michael Chui, James Manyika e Mehdi Miremadi di McKinsey hanno osservato: "Tali distorsioni hanno la tendenza a rimanere radicate perché riconoscerle e adottare misure per affrontarle richiede una profonda padronanza delle tecniche di data science, nonché una maggiore meta-comprensione delle forze sociali esistenti, compresa la raccolta dei dati. Nel complesso, la rimozione delle distorsioni si sta rivelando tra gli ostacoli più scoraggianti, e sicuramente tra i più difficili dal punto di vista sociale, fino ad oggi".

Esempi di distorsione dell'AI tratti dalla vita reale forniscono alle organizzazioni utili insight su come identificare e affrontare le distorsioni. Osservando in modo critico questi esempi e i successi nel superare le distorsioni, i data scientist possono iniziare a costruire una roadmap per identificare e prevenire le distorsioni nei loro modelli di machine learning.