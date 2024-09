Le aziende sono chiamate ad affrontare molteplici sfide: l'evoluzione delle aspettative dei dipendenti, una carenza globale di manodopera e crescenti lacune nelle competenze. Per questo motivo, ai leader delle risorse umane vengono richieste risposte e leadership. I responsabili delle risorse umane hanno un ruolo fondamentale nel trasformare la loro azienda in un'organizzazione in grado di prevenire le interruzioni e muoversi in modo agile per competere e vincere nei periodi di incertezza. Le organizzazioni delle risorse umane devono evolvere e adottare nuove modalità di lavoro tra la gestione del business e le iniziative di cambiamento e trasformazione. Così facendo, potranno bilanciare strategia ed esecuzione.

Il servizio di consulenza IBM per la trasformazione delle risorse umane e dei talenti opera a stretto contatto con le risorse umane, che svolgono un ruolo fondamentale nell'integrare perfettamente le dinamiche della forza lavoro in queste più ampie iniziative di trasformazione. Insieme, reimmaginiamo le risorse umane con l'AI al centro, offrendo valore aziendale, promuovendo il lavoro dei talenti, accelerando la roadmap digitale, creando una funzione HR moderna e agile, con il sostegno di un'esperienza dei dipendenti ispirata ai consumatori. Attingendo alla nostra profonda esperienza nel settore, lavoriamo con le organizzazioni per affrontare i loro obiettivi e le loro sfide uniche in termini di talenti, creando strategie in grado di sbloccare nuovi livelli di prestazioni e produttività della forza lavoro all'interno delle loro aziende.