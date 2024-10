Non è un segreto che l'AI generativa sta cambiando il modo in cui operano le aziende. Tuttavia, a differenza della maggior parte delle nuove tecnologie, incentrate principalmente su ciò di cui sono capaci le macchine, l'AI generativa si propone di potenziare le capacità umane. Per i responsabili delle risorse umane che desiderano far crescere la propria organizzazione reclutando e investendo nei migliori talenti possibili, questo è un sogno diventato realtà.



In questo episodio di AI Academy, scoprirai come l'AI generativa aiuta le organizzazioni a trasformare i talenti e le operazioni HR migliorando processi e workflow. Una volta terminato, potrai utilizzare la nostra guida per mettere in pratica quello che hai imparato.