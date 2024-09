L'ascesa senza precedenti dell'AI ha il potenziale per rivoluzionare radicalmente il modo in cui le aziende commercializzano il loro brand, i loro prodotti e i loro servizi. Lo sviluppo dell'AI generativa, dei modelli linguistici di grandi dimensioni e dei modelli di apprendimento multimodale ha consentito ai professionisti del marketing di migliorare il modo in cui ideano, creano e distribuiscono contenuti ed esperienze dei clienti.



Guarda questo episodio di AI Academy per scoprire come la tua organizzazione può utilizzare al meglio la potenza dell'AI generativa per aiutare i team di marketing a trasmettere il messaggio giusto, alla persona giusta, al momento giusto. Dopo aver guardato l'episodio, consulta la guida per scoprire come iniziare a mettere in pratica quello che hai imparato.