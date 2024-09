In che modo un'AI responsabile può prepararti alle normative Nell'era dell'AI generativa, con l'emergere di normative sempre nuove, come puoi assicurarti che le tue iniziative di AI siano gestite in modo responsabile? In questo episodio di AI Academy, Christina Montgomery spiegherà come adottare pratiche responsabili di governance e privacy dell'AI per preparare meglio la tua organizzazione alle nuove normative sull'AI rimanendo competitiva sul mercato.

Cosa apprenderai Perché la governance razionalizza l'uso dell'AI per le imprese

Cosa può fare la tua organizzazione per rendere operativa la governance dell'AI

Come puoi aiutare la tua organizzazione a rimanere conforme alle normative in evoluzione

Regoliamo l'uso della tecnologia, non la tecnologia stessa. Non tutti gli utilizzi dell'AI comportano lo stesso livello di rischio. E, poiché ogni applicazione di AI è unica, è fondamentale che la normativa tenga conto del contesto in cui viene implementata. Christina Montgomery Chief Privacy e Trust Officer IBM

