La maggior parte delle organizzazioni ha ben chiari i risultati che si attende dai propri investimenti AI. Non è chiaro invece come fare per trasformare questi risultati in realtà.

Non tutti i modelli AI sono uguali, proprio come non lo sono i casi d'uso. In questo episodio di AI Academy esplorerai come rendere accurati modelli di AI che rispondano alle tue specifiche esigenze aziendali.