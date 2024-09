L'AI generativa è un potente strumento creativo. Chiedile di generare qualsiasi cosa, come testi o contenuti multimediali, e vedrai il risultato. Ma se si tratta di lavori seri per le imprese, come si fa a sapere che ciò che crea è affidabile?

In questo episodio dell'AI Academy, esplora problematiche come allucinazioni, bias e rischi dell'AI e scopri in che modo l'applicazione dell'etica e della governance in tema di AI contribuisce a sviluppare un senso di fiducia. Quindi metti in pratica la teoria con la nostra guida.