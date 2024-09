Ogni conversazione inizia con l'AI generativa, ma termina con i dati. Perché? Perché non esiste AI senza dati. L'AI generativa sta cambiando il modo in cui pensiamo ai dati. Per capire come le imprese utilizzano l’AI generativa al fine di ottenere un vantaggio competitivo, dobbiamo pensare alla relazione tra l'AI generativa e i dati.



In questa puntata dell'AI Academy, approfondisci il motivo per cui sono fondamentali dati di alta qualità per un utilizzo efficace dell'AI generativa, quindi utilizza la nostra guida per mettere in pratica ciò che hai imparato.