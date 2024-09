Jon è stato Direttore di HR Service Delivery & Transformation di IBM, gestendo team delle operazioni Risorse Umane in sei centri di consegna in tutto il mondo. Questo ruolo gli ha permesso di ricevere regolarmente le nuove innovazioni IBM nel campo dell'AI e dell'automazione, prima che fossero disponibili per i clienti esterni, per testarne i limiti in scenari aziendali reali.

Un giorno nel 2021, Jon e il suo team hanno ricevuto una nuova tecnologia sviluppata da IBM Watson Research Lab, una versione di prova del software ora noto come IBM watsonx Orchestrate.

Pensavano che si trattasse di una nuova iterazione di un assistente digitale e di una tecnologia di conversational AI già nota, finché non iniziarono a lavorarci. Ben presto crearono un operatore digitale per assistere i dipendenti delle Risorse Umane IBM, automatizzando, in un trimestre, 12.000 ore di attività di raccolta e immissione dei dati che precedentemente venivano svolte manualmente (se ne parla più avanti in questo articolo). Capirono che le funzionalità di questo nuovo software stavano per trasformare il lavoro quotidiano non solo per il reparto Risorse Umane di IBM, ma potenzialmente per le aziende di tutto il mondo.

Dopo il successo di questo primo progetto di lavoratore digitale, a Jon fu offerto un nuovo ruolo all'interno delle Risorse Umane IBM. Non vedeva l'ora di estendere le nuove funzionalità a una nuova area. Come spiega Jon: "Ho detto loro che voglio portare con me il futuro del lavoro".