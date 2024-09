IBM ha stretto una partnership con Workday per introdurre Cognitive HR per il settore dell'energia, una soluzione che integra una piattaforma digitale automatizzata con capacità standardizzate, e un modello operativo HR dinamico per massimizzare il potenziale dei dipendenti di talento.

Workday HR per il settore retail

L'offerta IBM Workday per il settore retail aiuta i nostri clienti a superare le sfide più impegnative, come il recruiting e la retention dei talenti, l'abbassamento dei costi operativi, e l'implementazione di soluzioni capaci di sfruttare in tempo reale gli insight e gli analytics in tutti i settori dell'azienda.