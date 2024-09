Le organizzazioni delle risorse umane devono diventare moderne e agili e devono sapersi adattare rapidamente ai mutevoli imperativi aziendali. Le risorse umane si sono lasciate alle spalle il ruolo di esecutori di politiche amministrative e si sono trasformate in creatori di valore, influenzando la trasformazione a livello aziendale.

Immagina un giorno in cui le tue funzioni delle risorse umane operino senza soluzione di continuità e proseguano nel cambiamento, in modo da potersi concentrare nell'offerta di informazioni e risultati che facciano progredire l'azienda. Modernizza le tue applicazioni e processi con l'AI per trasformare le operazioni delle risorse umane e le esperienze dei dipendenti e offrire nuove modalità di lavoro, aumentando al contempo la produttività aziendale e riducendo i costi operativi.

IBM Consulting mette a disposizione una profonda esperienza di settore e funzionale nel campo delle risorse umane e della tecnologia per progettare insieme a te una strategia e un piano di esecuzione che funzionino al meglio per le tue attività delle risorse umane e, in ultima analisi, per la tua azienda. Grazie alle conoscenze e all'esperienza maturata nella trasformazione della nostra organizzazione delle risorse umane e nella gestione di modelli di fornitura di servizi di risorse umane di successo per aziende Fortune 500, possiamo garantire una trasformazione senza problemi.