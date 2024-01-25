Da bambino, mio padre mi diceva sempre: "Fai bene". Da bambino pensavo che fosse un errore di grammatica e lo correggevo, insistendo che dovesse essere "fai del bene". Persino i miei figli mi prendono in giro quando sentono i suoi consigli "fai bene", e ammetto di avergli dovuto concedere questo piccolo errore sul fronte della grammatica.

Nel caso dell'intelligenza artificiale (AI) responsabile, le organizzazioni dovrebbero dare priorità alla capacità di evitare danni come obiettivo centrale. Alcune organizzazioni potrebbero anche puntare a usare AI per "fare del bene". Tuttavia, a volte l'intelligenza artificiale necessita di chiare linee guida prima di poter accettare il concetto di "bene".

Poiché l'AI generativa continua a diventare mainstream, le organizzazioni sono entusiaste del potenziale di trasformazione dei processi, riduzione dei costi e aumento del valore aziendale. I leader aziendali sono desiderosi di riprogettare le proprie strategie aziendali per servire meglio clienti, pazienti, dipendenti, partner o cittadini in modo più efficiente e migliorare l'esperienza complessiva. L'AI generativa sta aprendo porte e creando nuove opportunità e rischi per le organizzazioni a livello globale, con la leadership delle risorse umane (HR) che svolge un ruolo chiave nella gestione di queste sfide.

Adattarsi alle implicazioni di una maggiore adozione dell'AI potrebbe includere il rispetto di complessi requisiti normativi come il NIST, l'EU AI Act, NYC 144, la US EEOC e la White House AI Act (tutti i link sono esterni a ibm.com), che influenzano direttamente le politiche HR e organizzative, così come i contratti sociali, di qualificazione lavorativa e di contrattazione collettiva. Adottare un'AI responsabile richiede una strategia multi-stakeholder, come confermato dalle principali risorse internazionali, tra cui NIST, OECD, Responsible Artificial Intelligence Institute, Data and Trust Alliance e IEEE (tutti i link sono esterni a ibm.com).