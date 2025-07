L'intelligenza artificiale (AI) nelle risorse umane (HR) si riferisce all'applicazione di tecnologie AI per trasformare le funzioni e i processi tradizionali delle risorse umane. Implica l'utilizzo di una combinazione di algoritmi, modelli di machine learning e sistemi intelligenti per automatizzare le attività ripetitive, ottenere insight più approfonditi dai dati delle risorse umane e supportare il processo decisionale in un'organizzazione. Queste tecnologie migliorano anche l' esperienza dei dipendenti riducendo gli attriti e consentendo ai professionisti delle risorse umane di concentrarsi su questioni personali più creative o delicate.

L'AI nelle risorse umane include varie tecnologie in grado di analizzare vaste quantità di dati in tempo reale, riconoscere modelli, generare contenuti e simulare interazioni simili a quelle umane. Queste capacità stanno cambiando il modo in cui operano i dipartimenti delle risorse umane, consentendo loro di passare da funzioni prevalentemente amministrative a ruoli più strategici all'interno delle organizzazioni.

I responsabili delle risorse umane di oggi si trovano ad affrontare molteplici sfide: l'evoluzione delle aspettative dei dipendenti, una carenza globale di manodopera e un crescente divario di competenze. E poiché l'AI sta rivoluzionando il landscape aziendale a un ritmo così rapido, i dipartimenti delle risorse umane sono chiamati a svolgere un ruolo significativo nella gestione del cambiamento. Secondo una ricerca dell'IBM Institute for Business Value, solo il 20% dei dirigenti afferma che la strategia per il futuro del lavoro è di competenza delle risorse umane nella propria organizzazione. Il che fa sorgere la domanda: se le risorse umane non sono responsabili del futuro del lavoro, chi lo è? Questa tecnologia, che promette di rivoluzionare il panorama aziendale, è un'iniziativa che riguarda tanto le risorse umane quanto l'IT.