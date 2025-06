Abbracciare il futuro delle risorse umane diventando un'azienda AI-first

Quando abbiamo iniziato nel 2017, avevamo una visione completa di dove saremmo stati nel 2025? No. Non si è trattato di una grande decisione strategica. Per niente. Piuttosto, la spinta è nata dalla necessità, una serie di sfide che si sono unite creando la domanda per una nuova soluzione: una situazione che molte aziende riconosceranno facilmente.

Il lavoro di conformità delle risorse umane stava diventando sempre più complesso a causa delle nuove leggi e regolamenti in tutto il mondo e il team faceva fatica a tenere il passo con il ritmo e la velocità del cambiamento. Allo stesso tempo, i consumatori iniziavano ad affidarsi ad app che offrivano personalizzazione, praticità e comodità, e i dipendenti portavano queste stesse aspettative anche sul posto di lavoro. Normalmente avremmo affrontato problemi di questo tipo investendo più risorse, ma questa non era più un'opzione a causa di un budget in costante diminuzione. Sapevamo che dovevamo lavorare in modo diverso.

L'AI era la soluzione più ovvia. Quando nel 2017 abbiamo lanciato AskHR, un chatbot Question and Answer sulle risorse umane, siamo diventati il cliente zero. Abbiamo così testato e implementato per primi la tecnologia di automazione e l'AI di IBM, mostrandone la potenza e il potenziale sia per IBM che per i clienti.

Il problema era che nel 2017 nessun dipendente utilizzava AskHR. Perché avrebbero dovuto, quando potevano ancora fare due passi e parlare direttamente con un HR partner, chiamare il numero verde o inviare un'e-mail e ricevere una risposta entro 24 ore? Abbiamo continuato a lavorare per migliorare la tecnologia e nel 2018 abbiamo preso una decisione coraggiosa. Abbiamo chiuso il numero di telefono e l'indirizzo e-mail delle risorse umane per tutti i dipendenti e interrotto il supporto degli HR partner per 21.000 manager di prima linea letteralmente da un giorno all'altro. AskHR è diventato l'ingresso digital-first per accedere ai servizi HR.

Perché lo abbiamo fatto? Abbiamo dovuto forzare il cambiamento culturale per far sì che i nostri dipendenti iniziassero a pensare e ad agire in modo diverso. All'inizio è stato davvero impegnativo. Il nostro NPS è crollato a -35. Ma poi i dipendenti IBM si sono resi conto che con un chatbot "attivo" 24 ore su 24, 7 giorni su 7, potevano ottenere le risposte di cui avevano bisogno in pochi secondi.

Man mano che il chatbot imparava e diventava più intelligente, il nostro NPS aumentava. Abbiamo aggiunto più funzionalità, oltre alla possibilità di effettuare delle transazioni. AskHR si è trasformato in un assistente digitale che consentiva ai manager di trasferire i dipendenti a un altro manager o avviare il processo di promozione trimestrale. E tutto veniva fatto direttamente in AskHR con pochi clic.

Nel 2024, AskHR ha gestito oltre 11,5 milioni di interazioni; il 94% di queste è stato risolto all'interno della piattaforma. Questo significa che solo il 6% delle richieste ha richiesto l'intervento di un HR partner specializzato. L'attuale punteggio NPS è di +74, un grande miglioramento rispetto al -35 precedente. Oggi AskHR integra quasi 90 automazioni, e molte altre sono in arrivo. Grazie a questo, i manager possono completare le operazioni HR con una velocità superiore del 75% rispetto al passato.

Di recente, AskHR si è trasferito nella sua nuova sede su IBM watsonx Orchestrate, la nostra piattaforma di AI generativa. Abbiamo integrato anche i nostri agenti AI, così ora i dipendenti IBM possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un unico posto. Questa è la bellezza dell'agentic AI: il livello di orchestrazione.

Ora i dipendenti IBM possono semplicemente accedere ad AskHR invece che a più piattaforme. Possono:

Fare una chiacchierata sulle carriere

Effettuare l'onboarding di un nuovo dipendente

Visualizzare, promuovere, programmare e gestire i corsi di apprendimento

Ottenere assistenza per il processo di promozione trimestrale

Tutto in un unico posto. Questa funzionalità agentica ci consente di sbloccare nuovi livelli di produttività, efficienza ed esperienza dei dipendenti per il personale di IBM di tutto il mondo.