I responsabili delle risorse umane si trovano attualmente ad affrontare sfide senza precedenti: l'evoluzione delle aspettative dei dipendenti, la carenza di manodopera a livello globale e il crescente divario di competenze. Per rimanere competitive, le organizzazioni devono adattare e trasformare le proprie funzioni HR per supportare il successo aziendale. Ciò richiede l'utilizzo di strumenti basati sull'AI per promuovere l'innovazione e la crescita.

IBM è in prima linea in questa rivoluzione e ha integrato quasi un decennio di esperienza nell'AI e nell'automazione specifiche per l'HR nei suoi assistenti predefiniti. Questa soluzione potenzia la tua azienda automatizzando le attività, semplificando i workflow complessi e facendo risparmiare tempo e fatica a te e al tuo team, migliorando di fatto l'esperienza dei dipendenti.

Grazie alla collaborazione con IBM, i team HR possono reinventare le risorse umane mettendo al centro l'AI, al fine di guidare il successo aziendale e rimanere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza. Il nostro approccio orientato al cliente aiuta a garantire che le iniziative HR siano allineate con gli obiettivi aziendali e abbiano un impatto duraturo. Tutto ciò aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi specifici e ad affrontare le proprie problematiche in termini di talenti, sbloccando nuovi livelli di prestazioni e produttività della forza lavoro.