Casi d'uso degli agenti delle Risorse Umane basati sull'AI

Supporto ai dipendenti Migliora la soddisfazione dei dipendenti semplificando l'accesso alle informazioni e l'automazione dei workflow delle Risorse Umane. Basati sulla tecnologia AI, gli agenti HR watsonx sono in grado di rispondere facilmente alle domande frequenti, così come di gestire ferie, trasferimenti dei dipendenti, buste paga, benefit quali piani pensionistici e di assistenza sanitaria, opportunità di crescita professionale e molto altro. Con un sistema di supporto delle Risorse Umane efficiente, dirigenti e dipendenti possono concentrarsi su progetti più importanti, con conseguente aumento della produttività e migliore esperienza complessiva dei dipendenti.

Acquisizione dei talenti Semplifica il percorso dei candidati e offri ai responsabili delle Risorse Umane la libertà di concentrarsi sul processo decisionale strategico, accelerando le assunzioni e rafforzando la pipeline di talenti. Gli agenti delle Risorse Umane sono in grado di creare richieste di lavoro, filtrare grandi pool di candidati , identificare i migliori talenti, programmare colloqui, riassumere le trascrizioni, generare e inviare lettere di rifiuto tramite e-mail e creare pacchetti di incentivi. Grazie all'intelligenza artificiale (AI), i team di acquisizione dei talenti possono prendere decisioni più informate riguardo alle assunzioni, così come ridurre i tempi e migliorare l'esperienza complessiva dei candidati.