Progettare esperienze coinvolgenti per i dipendenti che portino a risultati tangibili

Con il crollo dei confini tra sé personale e professionale, le aspettative dei lavoratori e dei datori di lavoro sono cambiate. Le migliori aziende sono sempre più tenute a promuovere ambienti di lavoro positivi, flessibili ed empatici per soddisfare le esigenze dei dipendenti e trattenere i migliori talenti. Ma, forse ancora più importante, i dipendenti soddisfatti e coinvolti con solidi sistemi di supporto sono più produttivi e più propensi ad abbracciare il cambiamento. Come abbiamo scoperto, i dipendenti adottano nuove strutture aziendali e tecnologie il 34% più spesso quando il coinvolgimento dei dipendenti è al centro della progettazione trasformazionale.

Ciò pone una sfida alle aziende: come progettare esperienze coese e coinvolgenti che alimentino un senso di fiducia e gioia all'interno di un'organizzazione in un momento in cui il cambiamento è l'unica costante. Ma i datori di lavoro che riescono a vincere questa sfida ottengono risultati straordinari. Secondo una recente ricerca dell'IBM Institute for Business Value, le organizzazioni che promuovono esperienze di qualità per i dipendenti vedono il fatturato crescere del 31% in più rispetto alle altre organizzazioni. I dati di Gallup mostrano che le aziende che valorizzano l'EX ottengono profitti superiori del 23% rispetto a quelle che non lo fanno.

Nelle sezioni seguenti, esploreremo come le organizzazioni possono creare, eseguire e gestire continuamente esperienze per i dipendenti che non solo accolgano il cambiamento a breve termine, ma promuovano una cultura di agilità e tenacia organizzativa, indipendentemente da ciò che il futuro porterà.