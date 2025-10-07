Che cos'è l'esperienza dei dipendenti?

Pubblicato: 16 novembre 2023
collaboratori: Keith O'Brien, Amanda Downie
L'esperienza dei dipendenti è un approccio olistico alla gestione dei talenti che le organizzazioni adottano per garantire ai propri dipendenti il supporto necessario per avere successo e prosperare sul lavoro.
L'esperienza dei dipendenti comprende tutto, dal modo in cui vengono formati e assistiti, ai loro spazi di lavoro fisici e alla tecnologia e ai servizi che utilizzano per svolgere le loro responsabilità sul lavoro. È diventato un componente sempre più importante in ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione al momento in cui un dipendente lascia l'organizzazione.
Ciò è stato osservato soprattutto durante la pandemia COVID-19, quando i dipendenti sono passati al lavoro da remoto. La pandemia ha creato ulteriore stress e solitudine per i dipendenti e sempre più persone hanno abbandonato la forza lavoro o “si sono dimesse silenziosamente”.1 Ciò ha avuto un profondo impatto sul coinvolgimento dei dipendenti.
Gallup ha riferito che il 32% dei dipendenti attivi è impegnato2 sul lavoro, una cifra che ha continuato a diminuire dopo la pandemia. Come evidenziato in quel sondaggio, quasi il 75% dei dipendenti delle organizzazioni best-in-class sono attualmente etichettati come dipendenti impegnati. Su questa base, i leader aziendali si rendono conto che le organizzazioni che danno priorità all'esperienza dei dipendenti sperimenteranno un ritorno sull'investimento di valore più elevato per i loro dipendenti.
Come per molti altri argomenti simili, alcune organizzazioni utilizzano l'esperienza dei dipendenti e il coinvolgimento dei dipendenti in modo intercambiabile. Ma c'è una leggera differenza.
L'esperienza dei dipendenti riguarda la relazione olistica che i datori di lavoro e i dipendenti intrattengono durante l'intero ciclo di vita del dipendente. Il coinvolgimento dei dipendenti è più strettamente focalizzato sulla connessione con i dipendenti, garantendo che siano felici sul lavoro e impegnati in quello che fanno. Pertanto, il coinvolgimento dei dipendenti è spesso considerato una componente dell’esperienza dei dipendenti.
Storicamente, le organizzazioni hanno affrontato il tema dell'esperienza dei dipendenti concentrandosi su vantaggi come aumenti di stipendio e bonus, cibo e caffè gratuiti e gite per dimostrare il loro apprezzamento ai dipendenti. Tuttavia, un numero sempre maggiore di dipendenti è alle prese con l'equilibrio tra lavoro e vita privata e con la preoccupazione di avere le competenze giuste per rimanere competitivi in un mondo guidato dalla tecnologia.
Se da un lato le organizzazioni hanno recentemente minimizzato i vantaggi3 nel tentativo di ridurre i costi, dall'altro hanno anche dovuto cercare modi diversi per produrre un forte coinvolgimento dei dipendenti che si allinei meglio alle crescenti esigenze dei dipendenti. Le organizzazioni moderne si concentrano sempre più sul fornire esperienze positive ai dipendenti, offrendo giornate dedicate alla salute mentale, ferie retribuite illimitate, programmi di benessere e servizi di assistenza all’infanzia.
Le organizzazioni con una forte cultura aziendale e un profondo interesse per il benessere dei lavoratori sono più inclini a concentrarsi sulla creazione di un'esperienza positiva per i dipendenti nell'ambiente di lavoro. Creando un'esperienza eccellente per i dipendenti, le organizzazioni e i loro dipartimenti di risorse umane (HR) dovrebbero aspettarsi un maggiore coinvolgimento dei dipendenti.
Esiste un collegamento diretto tra una migliore esperienza dei dipendenti e le prestazioni aziendali. La ricerca di McKinsey ha rilevato che4 i lavoratori che hanno riportato un'esperienza positiva dei dipendenti avevano un livello di coinvolgimento 16 volte superiore e una probabilità quasi 8 volte maggiore di rimanere nell'organizzazione rispetto a quelli con un'esperienza negativa.
I team e i leader delle risorse umane hanno da tempo dato priorità alla strategia dell'esperienza dei dipendenti, ma ora più che mai hanno il sostegno dei loro dirigenti. I leader aziendali intelligenti comprendono che i dipendenti sono il fondamento della loro azienda e spesso la fonte del loro vantaggio competitivo. L’avvento di una leadership autentica significa che le organizzazioni sono più focalizzate che mai nel servire i propri dipendenti, invece di chiedere ai propri dipendenti di servire l’organizzazione. Invertendo questo approccio tradizionale, i dipendenti si sentono maggiormente coinvolti nella strategia e nel successo dell'organizzazione. E quei dirigenti sanno che i dipendenti possono avere un impatto significativo sui risultati aziendali.
I dipendenti sono sempre più disposti ad andarsene da organizzazioni che non forniscono ciò di cui hanno bisogno. La soddisfazione delle esigenze dei dipendenti, componente fondamentale di un'esperienza positiva per i dipendenti, è un ottimo modo per garantire che i dipendenti siano felici e rimangano nell'organizzazione. Le organizzazioni non possono permettersi di perdere dipendenti, soprattutto quelli di talento, perché non li hanno ascoltati o non hanno fornito gli strumenti giusti. Sebbene le stime varino, Gallup ha stimato il costo della sostituzione di undipendente5 dal 50% al 200% dello stipendio annuale del dipendente.
Sul lavoro, i dipendenti sperimentano burnout, microaggressioni e altri fattori di stress, nonché incertezza sulla propria posizione o sulle opportunità di crescita. Solo la metà dei dipendenti intervistati da Gallup ritiene di sapere cosa ci si aspetta da loro sul lavoro. Oggi, i dipendenti sono più espliciti riguardo a ciò che si aspettano e di cui hanno bisogno dai loro datori di lavoro. Le organizzazioni leader hanno preso sul serio questo feedback e si sono concentrate maggiormente sulla risoluzione di alcuni di questi problemi.
Una strategia di employee experience deve tenere conto di tutte le fasi del percorso dei dipendenti, dal momento in cui entrano nell'organizzazione fino al momento in cui la lasciano. Ecco alcune delle iniziative più importanti relative all'esperienza dei dipendenti che possono verificarsi durante il loro percorso professionale:
Le organizzazioni leader pubblicizzano le proprie iniziative sull'esperienza dei dipendenti, soprattutto quando incontrano potenziali candidati. Dimostrando calore e informandosi sulle passioni e gli interessi di un candidato, il personale delle risorse umane di un'organizzazione segnala al potenziale dipendente e alla sua rete sociale che prende sul serio l'esperienza del dipendente.
Un'area chiave per l'esperienza dei dipendenti è il modo in cui introduci i nuovi assunti nella tua organizzazione. Avviare un'esperienza positiva per i dipendenti durante il processo di assunzione permette ai nuovi dipendenti di sentirsi immediatamente accolti e sicuri di saper eccellere.
Le organizzazioni hanno la responsabilità di garantire che i propri dipendenti abbiano le giuste competenze per adempiere alle proprie responsabilità lavorative. Una componente chiave di questo è lo sviluppo professionale. Fornire formazione, miglioramento delle competenze, coaching, apprendimento autogestito e altre iniziative di sviluppo dei talenti che aiutano i dipendenti a sviluppare le proprie competenze.
È importante sapere come si sentono i dipendenti riguardo al proprio lavoro e all'organizzazione. Questi sondaggi sull'esperienza dei dipendenti possono essere condotti per periodi di tempo prolungati per verificare come è cambiata la loro esperienza. Tracciare nel tempo aspetti come la soddisfazione dei dipendenti è importante, perché senza dati potrebbero esserci problemi più grandi che non vengono segnalati. I sondaggi Pulse, un rapido sondaggio templatizzato con poche domande che rimangono invariate, possono aiutare a monitorare l'impegno, il sentimento e le prospettive nel tempo.
È qui che le organizzazioni aiutano i dipendenti indicando loro le aree in cui eccellono e quelle in cui potrebbero migliorare. La gestione delle prestazioni è utile tanto per i dipendenti quanto per l'organizzazione. I dipendenti desiderano capire dove eccellono attualmente e sapere come possono migliorare.
Le organizzazioni più importanti non aspettano i periodi di revisione ufficiale o i sondaggi trimestrali per concentrarsi sull'esperienza dei dipendenti. Ogni punto di contatto con un dipendente offre un'opportunità in tempo reale per migliorare l'esperienza dei dipendenti. Inoltre, i manager dovrebbero cercare di essere consapevoli di eventuali problemi esterni al luogo di lavoro che potrebbero avere un impatto sulle prestazioni e affrontarli con i dipendenti per vedere come l'organizzazione possa aiutarli.
Anche i dipendenti in uscita possono aiutare un'organizzazione a rafforzare l'esperienza dei dipendenti. Un debriefing onesto con un dipendente in uscita può aiutare a identificare le aree problematiche che hanno avuto un impatto negativo sulla sua esperienza nell'organizzazione.
Concentrarsi su un’esperienza eccezionale dei dipendenti può aiutare le organizzazioni ad affrontare alcuni dei loro obiettivi più importanti.
È più probabile che i dipendenti felici rimangano nell’organizzazione che già li impiega. Ridurre al minimo il turnover dei dipendenti è una priorità fondamentale per qualsiasi organizzazione che desideri evitare costi inutili.
I dipendenti che sono fiduciosi, soddisfatti del proprio lavoro e si sentono supportati dai propri leader hanno maggiori probabilità di portare idee nuove e creative all’azienda.
Molti dipendenti sono in prima linea nel coinvolgimento dei clienti. I dipendenti impegnati hanno maggiori probabilità di migliorare la soddisfazione dei clienti perché si sentono meglio nell'organizzazione e hanno fiducia nei dirigenti per cui lavorano.
I dipendenti delle organizzazioni che si impegnano per un'esperienza positiva dei dipendenti sono propensi a lavorare di più per le loro organizzazioni. A sua volta, una maggiore produttività dei dipendenti spesso porta a migliori risultati aziendali, tra cui una maggiore redditività.
La creazione di una strategia completa per l'esperienza dei dipendenti presenta alcune sfide che le organizzazioni devono affrontare per raggiungere il successo.
Chiedere ai dipendenti di riferire autonomamente le loro prospettive ai propri capi, anche se in modo anonimo, a volte può influenzare i dati. I dipendenti potrebbero temere che l’organizzazione sia in grado di tenere traccia delle loro risposte, portandoli ad essere meno onesti.
Può essere difficile identificare se un'organizzazione sta offrendo una buona esperienza ai dipendenti, soprattutto quando è difficile sapere se un dipendente è veramente felice del proprio lavoro. È importante porre ai dipendenti le domande giuste e monitorare le metriche chiave.
I datori di lavoro devono trovare un equilibrio tra il chiedere ai propri dipendenti come stanno e il rispettare la loro privacy. Un dipendente colpito da qualcosa al di fuori del lavoro può rappresentare una sfida per qualsiasi manager. È importante trovare un equilibrio tra il rispetto della privacy e l'acquisizione di informazioni sufficienti per consentire al datore di lavoro di offrire il miglior supporto possibile.
L'esperienza dei dipendenti non è un'iniziativa una tantum. Richiede investimenti costanti, rivalutazione e aggiornamenti. Le organizzazioni devono monitorare costantemente le loro iniziative di employee experience.
Un approccio alla trasformazione dell'esperienza basato sulla progettazione e sui dati.
Dota la tua forza lavoro delle competenze del futuro. Trasforma le tue strategie e processi di acquisizione di talenti e competenze con il giusto equilibrio tra persone, intelligenza artificiale e dati. Che tu stia cercando di affrontare un turnover elevato, migliorare lo stack tecnologico di reclutamento, migliorare la produttività della forza lavoro, affrontare le carenze di competenze o creare un'esperienza di apprendimento efficace per una forza lavoro diversificata, IBM può fornire strategie e strumenti personalizzati attraverso consulenza, tecnologia e servizi gestiti.
