Che cos'è lo sviluppo dei talenti?

Lo sviluppo dei talenti è il processo con cui le organizzazioni si assicurano che la propria forza lavoro possieda le skill e le abilità giuste per svolgere le proprie mansioni oggi e per essere preparata ai cambiamenti futuri.
Le organizzazioni devono investire in opportunità di sviluppo dei talenti per assicurarsi che i dipendenti stiano imparando ciò di cui hanno bisogno per avere successo. Lo sviluppo dei talenti, noto anche come sviluppo dei dipendenti, comprende esperienze di apprendimento di skill specifiche, come i linguaggi di codifica, l'automazione del marketing o la comprensione della conformità normativa. Lo sviluppo dei talenti riguarda anche le skill trasversali, come la leadership, il lavoro di squadra o la capacità di riconoscere un collega in difficoltà con il lavoro o la salute mentale.
Le organizzazioni non solo investono in programmi strategici per sostenere i propri dipendenti, ma cercano anche opportunità di apprendimento ovunque si presentino. Le organizzazioni che adottano una strategia olistica di sviluppo dei talenti possono offrire incentivi ai dipendenti per apprendere ulteriori skill nel loro tempo libero.
Esempi comuni di questi incentivi sono borse di studio per lezioni, il pagamento di una parte o della totalità di un programma di formazione continua o di un master. Un altro incentivo consiste nel coinvolgere relatori ospiti per discutere argomenti non fondamentali, ad esempio come gli atleti prendono decisioni o come un imprenditore ha sviluppato un diverso tipo di attività.
Una strategia completa di sviluppo dei talenti prevede che i team delle risorse umane si coordinino con la leadership esecutiva per stabilire le competenze fondamentali richieste per i dipendenti esistenti e per quelli in arrivo. L'ideale è che le organizzazioni stabiliscano questo processo il più presto possibile nella loro storia e lo affinino man mano che i ruoli e le skill cambiano. Dovrebbe essere una componente critica dei cicli di sviluppo dei dipendenti esistenti e parte del processo di onboarding per le future assunzioni.
Concentrarsi sullo sviluppo dei talenti consente alle organizzazioni di creare una forza lavoro agile e adattabile, preparata a gestire l'impatto della tecnologia, del lavoro virtuale e ibrido e di altre tendenze future sulle loro carriere.
Lo sviluppo e la gestione dei talenti sono entrambi parti importanti delle relazioni generali con i dipendenti. Mentre alcune organizzazioni possono trattare lo sviluppo dei talenti come una sottosezione della gestione dei talenti, altre utilizzano i due argomenti per discutere approcci diversi.
Lo sviluppo dei talenti identifica i modi in cui le organizzazioni possono aiutare i dipendenti ad apprendere nuove skill rilevanti per il loro percorso di carriera. La gestione dei talenti si concentra su una gamma più ampia di argomenti1(link esterno a ibm.com) relativi alle risorse umane, quali reclutamento, onboarding, conservazione, retribuzione e benefit.
Sebbene il piano di sviluppo dei talenti di ogni organizzazione sia diverso, alcune componenti chiave sono condivisi dalla maggior parte di essere. Soprattutto, l'organizzazione avrà bisogno di un programma di formazione completo, che coinvolga i dipendenti nell'apprendimento sia pratico che teorico delle skill che devono apprendere o imparare.
Le organizzazioni devono sempre pianificare i cambiamenti di leadership, sia che i dirigenti e i quadri cambino lavoro, che si trasferiscano in altre aziende o vadano in pensione. La pianificazione della successione è una componente chiave dello sviluppo della leadership. Nella pianificazione della successione, le organizzazioni identificano i migliori talenti per i quali creare un percorso verso la futura leadership. Dopo aver identificato questi futuri leader, devono formarli affinché abbiano le giuste skill di leadership per gestire e motivare le persone.
Le organizzazioni creano iniziative per agevolare e sollecitare il feedback dei dipendenti. Le organizzazioni hanno imparato nel tempo che una parte fondamentale dell'esperienza dei dipendenti è la possibilità di condividere il proprio feedback con la dirigenza. La condivisione dei feedback permette ai dipendenti di esprimere quali parti del loro lavoro apprezzano e in quali aree hanno bisogno di aiuto.
Le organizzazioni potrebbero scoprire che i propri dipendenti sono stati formati per svolgere compiti o lavori in un determinato modo. Questi dipendenti potrebbero aver bisogno di imparare un nuovo modo di fare le cose pur rimanendo nello stesso ruolo. Ad esempio, i marketer abituati a costruire programmi da zero potrebbero trarre vantaggio dall'apprendimento e dall'integrazione dell'AI generativa nei programmi futuri.
I rappresentanti del servizio clienti hanno dovuto imparare a utilizzare i social media per gestire le richieste e i reclami che hanno iniziato a proliferare su quei canali. Le organizzazioni dovrebbero investire nella riqualificazione dei dipendenti per garantire che abbiano le skill aggiornate per rispondere ai cambiamenti del mercato e far avanzare i loro percorsi di carriera.
Questo approccio aiuta le organizzazioni a colmare le skill gap dei dipendenti esistenti e in arrivo. Si concentra su un particolare lavoro o compito che sarà sostituito dalla tecnologia o che non sarà più apprezzato dall'organizzazione in futuro.
Ad esempio, i cassieri e gli altri dipendenti del commercio al dettaglio sono a rischio di trasferimento a causa delle casse automatiche e di altri progressi tecnologici nel settore. Le organizzazioni hanno l'opportunità di migliorare le competenze dei propri dipendenti per concentrarsi maggiormente sulla risoluzione dei problemi di alto livello e sul coinvolgimento dei clienti. Questa formazione può consentire loro di mantenere il posto di lavoro anche se sempre più rivenditori optano per un minor numero di cassieri e un maggior numero di casse automatiche.
Nell'America aziendale, i professionisti dell'inserimento dati rischiano che il loro lavoro venga preso dall'AI e dall’apprendimento automatico. Le organizzazioni potrebbero specializzarli per concentrarsi maggiormente sugli insight che derivano dai dati raccolti e imparare a ricavare i prossimi passi strategici sulla base di questi insight attuabili.
L'identificazione dei talenti senior per guidare i membri del team o i dipendenti di diversi reparti è una componente chiave di qualsiasi programma strategico di sviluppo dei talenti. Un modo per promuovere un mentoring efficiente, soprattutto dal punto di vista del leader, è il job shadowing. In questo metodo, i mentee seguono i mentor mentre svolgono il loro lavoro, consentendo alla leadership senior di lavorare mentre insegna.
Le organizzazioni utilizzano sempre più spesso la tecnologia e i metodi di apprendimento asincroni per gestire l'apprendimento sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Ecco i vari canali che le organizzazioni possono utilizzare per educare i propri dipendenti attraverso programmi di sviluppo dei talenti.
Spesso il modo migliore per comunicare l'importanza dell'apprendimento di una skill specifica è chiedere ai dipendenti di prendersi del tempo lontano dalle loro scrivanie per partecipare a un seminario o a una conferenza. Le organizzazioni dovrebbero prendere in considerazione l'idea di invitare i docenti ospiti a dimostrare le loro conoscenze di persona, in modo che i partecipanti possano porre facilmente domande ed evitare distrazioni dovute a computer e dispositivi mobili.
Le registrazioni virtuali, che i dipendenti possono visualizzare in diretta o on-demand, sono un modo efficiente di comunicare una moltitudine di persone. I dipendenti possono guardare e rivedere gli eventi quando è più comodo per loro e passare a determinate parti per concentrarsi sui punti principali.
Inviare ai dipendenti e-mail informative che possono leggere immediatamente o conservare per il fine settimana o per altri momenti di tempo libero è un ottimo modo per incoraggiare l'apprendimento continuo. Le organizzazioni possono utilizzare le newsletter per evidenziare statistiche sul proprio programma di sviluppo dei talenti, ad esempio, skill apprese e lezioni completate. Possono inviare messaggi che ribadiscono quando espresso da parte del CEO o del responsabile dello sviluppo dei talenti e offrire articoli di approfondimento sulle skill chiave.
Una componente fondamentale di qualsiasi programma di sviluppo dell'apprendimento è garantire che l'organizzazione sia in grado di misurare la quantità di conoscenze che i dipendenti trattengono. I corsi online possono servire sia come risorse didattiche che come strumenti diagnostici per determinare se ciascun dipendente comprende il materiale ed è sulla buona strada per sviluppare le skill.
Le organizzazioni che implementano programmi di sviluppo dei talenti trarranno numerosi vantaggi chiave.
Lo sviluppo dei talenti è un'attività preziosa per le organizzazioni di tutte le dimensioni, ma introduce alcune sfide che devono essere risolte.
Costruisci un'organizzazione agile e resiliente con una strategia di skill adattive per la forza lavoro e una soluzione per le risorse umane incentrata sui dipendenti.
Reinventa le risorse umane mettendo l'intelligenza artificiale al centro per garantire valore aziendale, accelerare l'agenda digitale, sbloccare il potenziale della forza lavoro e creare agilità.
Reinventa la tua funzione di risorse umane mettendo al centro i dipendenti, le tecnologie innovative e un modello operativo dinamico.
Tutti i link sono esterni a ibm.com
1 What is talent management, McKinsey, 22 maggio 2023
2 Taking a skills-based approach to building the future workforce, McKinsey, 15 novembre 2022
3 2023 HR trends: a look ahead, HR Digest, 9 gennaio 2023
4 Tripled salaries, big bonuses, on-the-spot offers: Recruiters are going to extreme lengths to hire, CNBC, 25 aprile 2022
5 The real costs of recruitment, Society for Human Resources Management, 11 aprile 2022
6 How Americans view their jobs, Pew Research Center, 30 marzo 2023
7 The benefits of employee engagement, Gallup, 7 gennaio 2023
8 These are the top 10 job skills of tomorrow–and how long it takes to learn them, World Economic Forum, 21 ottobre 2020