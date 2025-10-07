Che cos'è lo sviluppo dei talenti?

Questo approccio aiuta le organizzazioni a colmare le skill gap dei dipendenti esistenti e in arrivo. Si concentra su un particolare lavoro o compito che sarà sostituito dalla tecnologia o che non sarà più apprezzato dall'organizzazione in futuro.

Ad esempio, i cassieri e gli altri dipendenti del commercio al dettaglio sono a rischio di trasferimento a causa delle casse automatiche e di altri progressi tecnologici nel settore. Le organizzazioni hanno l'opportunità di migliorare le competenze dei propri dipendenti per concentrarsi maggiormente sulla risoluzione dei problemi di alto livello e sul coinvolgimento dei clienti. Questa formazione può consentire loro di mantenere il posto di lavoro anche se sempre più rivenditori optano per un minor numero di cassieri e un maggior numero di casse automatiche.

Nell'America aziendale, i professionisti dell'inserimento dati rischiano che il loro lavoro venga preso dall'AI e dall’apprendimento automatico. Le organizzazioni potrebbero specializzarli per concentrarsi maggiormente sugli insight che derivano dai dati raccolti e imparare a ricavare i prossimi passi strategici sulla base di questi insight attuabili.