Cos'è il miglioramento delle competenze?

Il miglioramento delle competenze dei dipendenti consiste in un processo tramite programmi di formazione e sviluppo per ridurre al minimo le lacune di competenze e preparare i dipendenti a nuovi incarichi o ruoli.
Sebbene il concetto di miglioramento delle competenze sia rilevante in diversi settori, riveste particolare importanza nel settore IT, dove il cambiamento è l'unica costante.
Affrontare il divario di competenze è un tema urgente. Secondo il Future of Jobs Report 2023 del World Economic Forum, si stima che 85 milioni di posti di lavoro verranno sostituiti dall’automazione entro il 2025 e il 40% delle competenze chiave dei lavoratori cambierà.1 Quando le aziende faticano a trovare nuovi talenti dotati di competenze specifiche, ne conseguono spesso posti vacanti, ritardi nei progetti e perdita di opportunità commerciali. In risposta, il miglioramento delle competenze offre una soluzione trasformativa atta a sviluppare le competenze dei dipendenti esistenti per soddisfare le esigenze attuali e future.
Il miglioramento delle competenze è spesso vantaggioso sia per i datori di lavoro che per i dipendenti. Per i datori di lavoro, si tratta di una strategia economicamente vantaggiosa: la promozione dall’interno spesso si rivela più economica ed efficiente rispetto alla ricerca di assunzioni esterne.1 I candidati interni, inoltre, sono già immersi nella cultura e nei processi dell'azienda, il che a sua volta consente loro di integrarsi più facilmente in nuovi ruoli e responsabilità. In breve, il miglioramento delle competenze consente alle aziende di trattenere e premiare i buoni talenti.
Per i dipendenti, le iniziative di miglioramento delle competenze sono una prova del loro valore all'interno dell'organizzazione. Li fanno crescere professionalmente, offrono opportunità di avanzamento di carriera (e salari più alti), migliorano la soddisfazione lavorativa e promuovono un senso di comunità. Ricerche recenti mostrano che i dipendenti sono interessati a questi programmi. Da un sondaggio Data/AI Salary Survey del 2021 condotto da O'Reilly è emerso che il 64% degli intervistati ha partecipato a corsi di formazione o ha ottenuto certificazioni nell'ultimo anno, con il 31% che ha trascorso più di 100 ore in programmi di formazione, dai corsi di laurea alla lettura di post sui blog.2
Nell’ambito del potenziamento delle competenze esistono due concetti fondamentali: il miglioramento delle competenze e la riqualificazione. Il miglioramento delle competenze consiste tipicamente nel migliorare le competenze esistenti per rendere i dipendenti più abili nei loro ruoli attuali o prepararli per quelli nuovi. La riqualificazione richiede l’apprendimento di competenze completamente nuove, spesso per adattarsi alle mutevoli richieste lavorative. Nel settore IT, sia il miglioramento delle competenze che la riqualificazione sono strategie comuni e preziose.
Ad esempio, la pandemia ha accelerato in modo significativo l’adozione dell’automazione e della trasformazione digitale in tutti i settori3, causando una domanda urgente di miglioramento delle competenze e riqualificazione. Con la brusca transizione al lavoro da remoto, le aziende sono state costrette a fornire tempestivamente ai propri dipendenti le competenze e le tecnologie essenziali per consentire loro di svolgere efficacemente il proprio lavoro da casa. I professionisti delle vendite, ad esempio, dovevano acquisire familiarità con strumenti come Zoom per la ricerca di lead e per le riunioni virtuali.
Le organizzazioni potrebbero prendere in considerazione le seguenti strategie per aiutare i dipendenti a migliorare le competenze esistenti o ad apprenderne di nuove, per soddisfare i requisiti lavorativi in evoluzione e le richieste del settore:
Valutare le tendenze e le esigenze del settore e identificare le competenze tecniche chiave nel settore dell'organizzazione. Quindi, confrontare questa ricerca con le attuali competenze dei dipendenti e gli obiettivi aziendali.
Una migliore comprensione della direzione del settore dell’organizzazione aiuterà a identificare quale tipo di dipendenti (con quali competenze) saranno più preziosi e contribuirà a garantire che l'impegno nel miglioramento delle competenze corrisponda agli obiettivi organizzativi. È consigliabile considerare sia gli impatti a breve che a lungo termine per garantire che gli investimenti nel miglioramento delle competenze siano utili e accuratamente mirati.
Riconoscere l'importanza delle competenze trasversali, come la comunicazione, il problem-solving e le capacità di leadership, e la loro sinergia con le competenze tecniche per professionisti a tutto tondo. Nell'ambito della valutazione complessiva delle competenze, considera la formazione sulle competenze trasversali che potrebbe essere necessaria per coadiuvare gli sforzi di miglioramento delle competenze tecniche.
Incorporare gli obiettivi di AI e trasformazione digitale nei programmi di miglioramento delle competenze dei dipendenti per aiutare sia i dipendenti, sia l’organizzazione in generale, a tenere il passo con i progressi tecnologici.
Favorire un graduale aumento delle responsabilità in linea con le competenze acquisite, promuovendo l'apprendimento continuo come parte della cultura del lavoro. Lasciare che i dipendenti imparino al proprio ritmo quando appropriato.
Assicurarsi che le esperienze di apprendimento siano inclusive e accessibili a tutti gli studenti. Ciò contribuisce a promuovere un'ampia cultura dell'apprendimento all'interno delle organizzazioni. I dipartimenti delle risorse umane possono svolgere un ruolo fondamentale negli sforzi di miglioramento delle competenze, contribuendo a definire programmi di sviluppo su misura e garantendo che il processo di miglioramento delle competenze sia fluido, efficiente e tenga conto degli interessi di tutte le parti.
Per incoraggiare il coinvolgimento dei dipendenti con iniziative di miglioramento delle competenze, le organizzazioni possono offrire incentivi finanziari, vantaggi, certificazioni e opportunità di credenziali per fornire compensazione e convalida per le competenze appena acquisite. Le nuove certificazioni e credenziali contribuiscono a rafforzare il curriculum, mentre gli incentivi finanziari e previdenziali contribuiscono a fornire un valore e un riconoscimento immediato ai dipendenti che hanno partecipato in modo proattivo ai programmi di miglioramento delle competenze.
Il miglioramento delle competenze può essere ottenuto attraverso diversi metodi, a seconda delle competenze insegnate e delle capacità e preferenze dei dipendenti. Questo include workshop di formazione specializzati in presenza, corsi online, certificazioni autogestite, programmi di tutoraggio e corsi di laurea. Tutte queste iniziative consentono alle persone di rimanere competitive nel mercato del lavoro acquisendo le competenze più richieste.
I programmi di formazione sono una componente fondamentale del miglioramento delle competenze. Queste iniziative forniscono esperienze di apprendimento strutturate che consentono ai dipendenti di sviluppare nuove competenze e rimanere competitivi nel loro campo. I programmi di formazione sono disponibili in molte forme e le organizzazioni devono decidere quale sia il migliore per la loro forza lavoro.
Ad esempio, l'organizzazione possiede le risorse per fornire internamente la formazione o i programmi di formazione saranno esternalizzati? La formazione può essere offerta in un contesto di gruppo o le competenze richiedono lezioni individuali? La formazione è più efficace in presenza o i dipendenti possono imparare il materiale online? Riflettere su questo tipo di domande aiuterà le organizzazioni a identificare l’approccio più appropriato.
I corsi online offrono flessibilità e convenienza e possono essere impostati per consentire ai dipendenti di avvicinarsi al materiale al proprio ritmo. Questi corsi possono anche essere aggiornati e migliorati frequentemente per mantenere i contenuti al passo con le tendenze del settore.
Uno svantaggio, tuttavia, è che alcune competenze potrebbero non essere insegnate in modo altrettanto efficace in un ambiente online. Alcuni insegnamenti richiedono (o almeno traggono beneficio da) lezioni pratiche o in presenza. Anche in questo caso, le organizzazioni prenderanno queste decisioni in base alla competenza.
Il tutoraggio e l'affiancamento dei membri del team svolgono un ruolo cruciale nel miglioramento delle competenze. Queste tecniche sono ottime per competenze che non possono essere insegnate in un ambiente didattico tradizionale. Consentono a un dipendente di osservare il ruolo in azione e di farsi un'idea dal vivo del lavoro.
Il tutoraggio consente inoltre all'organizzazione di avvalersi di un esperto in materia all'interno dell'azienda (e a questo individuo di affinare le competenze di leadership) e all'apprendista di avere accesso diretto a qualcuno che possa aiutarlo a rispondere alle domande che gli vengono poste lungo il percorso. È una tecnica che spesso offre opportunità di crescita per tutti i soggetti coinvolti.
Alcuni ruoli potrebbero richiedere titoli aggiuntivi e studi più formali. Le organizzazioni spesso investono nello sviluppo formativo di un dipendente in cambio di un impegno futuro nei confronti dell'organizzazione. Questi programmi contribuiscono a creare dipendenti più talentuosi e all'avanguardia nei loro settori, in grado di fornire un valore maggiore all'organizzazione.
Il miglioramento delle competenze offre vantaggi preziosi, come una forza lavoro più capace e orientata al futuro, una maggiore soddisfazione dei dipendenti, efficienza dei costi e molto altro.
Le aziende che investono nel miglioramento delle competenze della propria forza lavoro dimostrano di dare valore alla crescita e allo sviluppo dei propri dipendenti. E i dipendenti che si sentono apprezzati hanno maggiori probabilità di restare. Il miglioramento delle competenze aumenta la soddisfazione complessiva dei dipendenti poiché apre le porte a nuove opportunità di carriera e dimostra loro che esistono molteplici percorsi di carriera all’interno dell’azienda.
Durante la Great Resignation (link esterno a ibm.com), un sondaggio Amdocs (link esterno a ibm.com) su 1.000 lavoratori americani ha rilevato che quasi due terzi dei dipendenti hanno indicato la mancanza di opportunità di formazione e sviluppo come motivo per cui avrebbero lasciato il lavoro.4 Il 90% degli intervistati ritiene che i programmi di miglioramento delle competenze siano una caratteristica importante per i potenziali datori di lavoro (la percentuale sale al 97% per i dipendenti del settore tecnologico).
La soddisfazione e la fidelizzazione dei dipendenti sono incentivate anche dai salari più alti associati al miglioramento delle competenze. Il Data/AI Salary Survey di O'Reilly del 2001 ha rilevato che i professionisti dei dati e dell'AI che hanno dedicato più di 100 ore alla formazione e allo sviluppo del miglioramento delle competenze hanno ottenuto un aumento salariale del 55% superiore rispetto a coloro che vi hanno dedicato 1-19 ore.2
Il miglioramento delle competenze è generalmente una soluzione più conveniente rispetto all’assunzione di nuovi dipendenti. I nuovi assunti richiedono molto lavoro: elaborazione di offerte di lavoro, annunci di posizioni aperte, ricerca e valutazione dei candidati, conduzione di colloqui e così via. L'utilizzo di un servizio di assunzione o di un'agenzia avrà anche un costo per l'organizzazione, attraverso una percentuale sullo stipendio dei dipendenti o un'altra forma di compensazione.
Attraverso il miglioramento delle competenze, le aziende coltivano una forza lavoro più competente e versatile e possono ridurre i tassi di turnover4, poiché i dipendenti che partecipano ai programmi di miglioramento delle competenze si sentono supportati e coinvolti nel loro sviluppo professionale.
Il costo dell’assunzione di nuovi dipendenti varia a seconda del settore e della posizione, tuttavia è opinione comune che sia più conveniente migliorare le competenze piuttosto che assumere nuovi dipendenti. Trakstar Hire (link esterno a ibm.com) stima il costo di assunzione di un nuovo dipendente in 5.000 USD. Senza tenere conto dell'onboarding o della formazione. Il Future of Jobs Report 2023 del World Economic Forum ha stabilito che il costo medio per l’assunzione di un nuovo dipendente è stato di 4.425 USD rispetto ai 1.300 USD per il miglioramento delle competenze di un dipendente.1 Queste cifre sono spesso molto più elevate nel settore IT e per le posizioni più avanzate.
I dipendenti che migliorano continuamente le proprie competenze diventano più abili nei ruoli attuali e più adattabili a quelli futuri. Il miglioramento delle competenze forma dipendenti più capaci e talentuosi che possono assumere ruoli avanzati all'interno dell'azienda e fornire un contributo maggiore al successo dell'organizzazione.
Report di organizzazioni come il World Economic Forum (link esterno a ibm.com) evidenziano l'importanza del miglioramento delle competenze per rimanere competitivi nel mercato del lavoro. Sottolineano la natura in rapida evoluzione del lavoro e la necessità che i dipendenti migliorino continuamente le proprie competenze.
Migliorare le competenze non significa solo restare competitivi, si tratta anche di promuovere l'adattabilità e creare opportunità di sviluppo. Consente ai dipendenti di esplorare diversi percorsi di carriera, migliorare i propri curriculum o profili LinkedIn e raggiungere obiettivi di carriera. Nell’IT, la crescita professionale è strettamente legata al miglioramento delle competenze.
Investire nello sviluppo dei dipendenti paga a lungo termine. Secondo un report di Guild Education del 2020 sul valore in dollari dei sussidi per l'educazione, le aziende che hanno collaborato con i programmi di assistenza scolastica di Guild hanno realizzato un risparmio netto di 2,84 dollari per ogni dollaro investito in sussidi per l'educazione. Lo stesso studio ha rilevato che questi programmi hanno anche reso gli sforzi di fidelizzazione due volte più efficaci rispetto alle organizzazioni che non li proponevano.5
