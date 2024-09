Oggi, l'esperienza dei dipendenti si inserisce in un contesto più ampio, perché i confini tra la vita personale e quella professionale delle persone si sono sovrapposti. L'esperienza del dipendente è molto più di una singola interazione o workflow: comprende ogni sua interazione con il datore di lavoro, dall'assunzione alla pensione, e la misura in cui soddisfa e supporta i suoi ruoli funzionali ed evolvono le sue esigenze lungo la sua vita lavorativa. Le esperienze migliori sono progettate tenendo conto del dipendente e delle sue aspettative, esplicite o inespresse. Immagina di poter soddisfare le esigenze di ciascuno dei tuoi dipendenti su ogni punto di contatto in modo semplice e intuitivo, in modo che si sentano considerati come persone, apprezzino il proprio lavoro e realizzino il proprio potenziale. Una migliore esperienza dei dipendenti ha anche un impatto sul business: i dipendenti coinvolti e soddisfatti hanno maggiori probabilità di fornire un servizio superiore ai propri stakeholder interni e ai clienti finali.

IBM promuove un approccio incentrato sulle persone per la creazione dell'esperienza dei dipendenti. Lascia che IBM Consulting ti aiuti a reimmaginare i processi interni e rivolti ai clienti con operazioni strategiche, implementazione di piattaforme, progettazione e servizi gestiti per migliorare l'esperienza dei dipendenti in modo significativo. Grazie a una solida esperienza nella trasformazione dei talenti e delle esperienze, possiamo aiutarti a sfruttare le nostre tecnologie AI, di automazione e cloud di alto livello, nonché quelle dei partner del nostro ecosistema, per creare ogni giorno esperienze eccezionali per ogni dipendente.