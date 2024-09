In qualità di società leader nella consulenza per l'acquisizione di talenti e lo sviluppo delle competenze, IBM Consulting lavora a stretto contatto con i clienti per personalizzare soluzioni specifiche in base alle loro esigenze di acquisizione delle competenze e reclutamento. Che tu stia cercando di gestire un turnover elevato, migliorare il reclutamento di stack tecnologici, ottimizzare la produttività della forza lavoro, affrontare le carenze di competenze o creare un'esperienza di apprendimento efficace per una forza lavoro diversificata, IBM può fornire strategie e strumenti personalizzati attraverso consulenza, tecnologia e servizi gestiti.



Offriamo soluzioni complete per il reclutamento e l'acquisizione delle competenze che comprendono servizi di consulenza globale per le assunzioni, servizi globali di RPO, strumenti di pipelining, strategie di miglioramento dell'esperienza dei candidati, consulenza sulla forza lavoro, valutazioni delle competenze e analisi delle lacune, acceleratori di apprendimento basati su AI, accademie digitali e strategie di miglioramento delle competenze, nonché soluzioni di sviluppo dei talenti e mobilità.



Ci impegniamo a creare forze lavoro diversificate e a ridurre i pregiudizi nei processi di reclutamento, assunzioni, strategie di acquisizione delle competenze e pianificazioni delle successioni. Utilizzando l'automazione, i dati e l'analisi basati su AI, ti aiuteremo a soddisfare le tue esigenze di assunzione, a sviluppare i migliori talenti, a definire strategie di acquisizione delle competenze, a trasformare le esperienze di apprendimento e a colmare le lacune nelle competenze per aiutarti a realizzare il pieno potenziale della forza lavoro.