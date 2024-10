Come altre tecnologie rivoluzionarie precedenti, l'evoluzione dell'AI sta creando opportunità per nuovi settori, nuovi posti di lavoro e nuovi approcci ai lavori esistenti. Per preparare le loro persone e le loro aziende, le organizzazioni devono assicurarsi che i loro dipendenti siano dotati delle competenze per il domani, senza interrompere l'attività di oggi. Per raggiungere questo obiettivo, è importante considerare una serie di casi d'uso di miglioramento delle competenze.

Servizio clienti

Secondo un report dell'IBM Institute for Business Value, il servizio clienti è la principale disciplina dei CEO per l'implementazione dell'AI generativa. L'AI può gestire alcune delle domande iniziali dei clienti, ma anche i rappresentanti del servizio clienti (CSR) devono essere in grado di utilizzare gli strumenti quando sono loro a dover risolvere i problemi. I CSR devono migliorare la propria capacità di prompt engineering e parlare con i clienti cercando nei database basati sull'AI.

Servizi finanziari

I dipendenti del settore finanziario dispongono di un numero sempre maggiore di strumenti avanzati che li aiutano a fare investimenti migliori per conto dei loro clienti. Quasi il 70% dei responsabili dei servizi finanziari ritiene che almeno la metà della propria forza lavoro dovrà aggiornare le proprie competenze nel 2024. Ciò richiede non solo di imparare a usare queste nuove tecnologie, ma anche di sentire di potersi fidare dei risultati delle tecnologie AI, anche se non si riesce a comprenderli completamente.

Assistenza sanitaria

Ospedali e operatori sanitari stanno integrando tecnologie di AI nei loro back office e nelle strutture di diagnostica. Ad esempio, le aziende del settore sanitario stanno iniziando a utilizzare tecnologie machine learning per migliorare e velocizzare le diagnosi mediche (link esterno a ibm.com). Capire cosa possono e non possono fare queste tecnologie è fondamentale per gli operatori sanitari, per consentire loro di prendere le decisioni giuste.

Risorse umane (HR)

Le organizzazioni stanno iniziando a utilizzare l'AI nell'HR, per elaborare le candidature e individuare i candidati giusti. I rappresentanti delle risorse umane devono imparare a utilizzare questa tecnologia per individuare potenziali bias o altre incertezze, in modo da trovare potenziali candidati di valore.

Sviluppo web

L'AI generativa e altre tecnologie avanzate stanno creando enormi opportunità di efficienza nello sviluppo web. Gli sviluppatori possono usarle per convertire un linguaggio di programmazione in un altro. Un esempio: le applicazioni possono ristrutturare il codice COBOL per i mainframe in componenti modulari di servizi aziendali.