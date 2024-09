Cos'è il miglioramento delle competenze?

Nell’ambito del potenziamento delle competenze esistono due concetti fondamentali: il miglioramento delle competenze e la riqualificazione. Il miglioramento delle competenze consiste tipicamente nel migliorare le competenze esistenti per rendere i dipendenti più abili nei loro ruoli attuali o prepararli per quelli nuovi. La riqualificazione richiede l’apprendimento di competenze completamente nuove, spesso per adattarsi alle mutevoli richieste lavorative. Nel settore IT, sia il miglioramento delle competenze che la riqualificazione sono strategie comuni e preziose.

Ad esempio, la pandemia ha accelerato in modo significativo l’adozione dell’automazione e della trasformazione digitale in tutti i settori3, causando una domanda urgente di miglioramento delle competenze e riqualificazione. Con la brusca transizione al lavoro da remoto, le aziende sono state costrette a fornire tempestivamente ai propri dipendenti le competenze e le tecnologie essenziali per consentire loro di svolgere efficacemente il proprio lavoro da casa. I professionisti delle vendite, ad esempio, dovevano acquisire familiarità con strumenti come Zoom per la ricerca di lead e per le riunioni virtuali.