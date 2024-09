Quando chiedi a Orchestrate di impiegare le skill precostituite, avrai più tempo per collaborare e innovare. Il catalogo delle skill in watsonx Orchestrate contiene migliaia di skill precostituite che ti aiuteranno a svolgere un'ampia gamma di attività. Questo è un piccolo esempio delle skill disponibili oggi, ma ve ne sono molte altre pronte per l'uso nel prodotto.