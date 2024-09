Che cos'è lo sviluppo dei talenti?

Le organizzazioni devono investire in opportunità di sviluppo dei talenti per assicurarsi che i dipendenti stiano imparando ciò di cui hanno bisogno per avere successo. Lo sviluppo dei talenti, noto anche come sviluppo dei dipendenti, comprende esperienze di apprendimento di skill specifiche, come i linguaggi di codifica, l'automazione del marketing o la comprensione della conformità normativa. Lo sviluppo dei talenti riguarda anche le skill trasversali, come la leadership, il lavoro di squadra o la capacità di riconoscere un collega in difficoltà con il lavoro o la salute mentale.

Le organizzazioni non solo investono in programmi strategici per sostenere i propri dipendenti, ma cercano anche opportunità di apprendimento ovunque si presentino. Le organizzazioni che adottano una strategia olistica di sviluppo dei talenti possono offrire incentivi ai dipendenti per apprendere ulteriori skill nel loro tempo libero.

Esempi comuni di questi incentivi sono borse di studio per lezioni, il pagamento di una parte o della totalità di un programma di formazione continua o di un master. Un altro incentivo consiste nel coinvolgere relatori ospiti per discutere argomenti non fondamentali, ad esempio come gli atleti prendono decisioni o come un imprenditore ha sviluppato un diverso tipo di attività.



Una strategia completa di sviluppo dei talenti prevede che i team delle risorse umane si coordinino con la leadership esecutiva per stabilire le competenze fondamentali richieste per i dipendenti esistenti e per quelli in arrivo. L'ideale è che le organizzazioni stabiliscano questo processo il più presto possibile nella loro storia e lo affinino man mano che i ruoli e le skill cambiano. Dovrebbe essere una componente critica dei cicli di sviluppo dei dipendenti esistenti e parte del processo di onboarding per le future assunzioni.

Concentrarsi sullo sviluppo dei talenti consente alle organizzazioni di creare una forza lavoro agile e adattabile, preparata a gestire l'impatto della tecnologia, del lavoro virtuale e ibrido e di altre tendenze future sulle loro carriere.